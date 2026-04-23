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弘光科技大學文化設計與行銷系115級畢業成果展「台參屯」，即日起於校內展開首波展覽。學生團隊深入台中南屯、北屯、西屯三區進行田野調查，透過創意轉譯在地文史，其中「互動式考古手冊」與「漫畫化字姓戲」等作品大放異彩，展現年輕世代對土地關懷的創新視角。本次展覽共計13組作品。榮獲第一名的作品為「檔案備份中」，由成員陳品樺、柯冠竹、陳思伃創作。該團隊聚焦西屯區惠來、安和及西大墩遺址，將枯燥的史前資訊轉化為互動式挖掘體驗與精美手冊。陳品樺表示，希望藉由設計讓市民意識到，繁華的七期周邊其實蘊含豐富的史前足跡。第二名作品「名場面」則由林映汝、王湘婷等五位同學共同創作，挑戰將南屯萬和宮長達兩個月的「字姓戲」民俗傳統，以當代漫畫形式重新詮釋。團隊表示，透過輕鬆的敘事媒介，能有效拉近傳統信仰與年輕族群的距離。第三名作品「南屯造物誌」則聚焦南屯老街產業，由陳嬿竹、洪筠涵、陳憶慈以手作與角色設計，記錄逐漸消逝的產業記憶，喚起大眾對地方生活的認同感。弘光科大校長蘇弘毅指出，「台參屯」不僅是成果驗收，更是學生對城市樣貌的敏銳觀察，成功將南屯的信仰、北屯的新舊交融與西屯的當代躍動轉化為具體創作。系主任吳牧臻也強調，學生在地方創生展現了無限潛力。