我是廣告 請繼續往下閱讀

中東情勢讓油價攀升，為穩定大眾運輸票價並減輕運輸業者營運壓力，交通部推出計程車加油補助，每公升折抵5元，最高6000元。計程車產業表達對交通部感謝，並期待未來油價持續上揚時，可以再持續補貼。目前扣除純電車，計程車跟多元計程車合計約9萬輛。交通部部長陳世凱指出，期待透過簡單、直接方式讓司機立即有感，司機用中油卡提供油價折讓，每公升折讓5元，可以折讓共1200公升，每車最多6000元。陳世凱說，9萬人中近半有中油卡，司機登錄車號後就可以使用加油補貼，若沒有中油卡的駕駛，可以到加油站或是網路申辦。5月20日開始申請，可使用到年底。台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾指出，全職計程車一天約是行駛220至250公里，油電車一公升約可以跑15公里、純油車則8至10公里左右，因此以油電車來說補貼可使用60至70天，因此交通部的補助是有科學化根據的。台灣運輸業移動科技派遣平台協會秘書長曾弘義表示，叫車平台關注的是司機以及乘客兩端，從大數據來看，戰爭爆發後至今，跟去年同期相比，叫車數量變動不大，收入衝擊不大但是會讓成本上漲；而目前觀察高油價趨勢，短期不會因為戰爭結束就下降，因此交通部若願意補助、協助司機，可以減緩對計程車產業的衝擊。汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，工會會員約10萬餘人，計程車駕駛占七成。中東戰爭發生後，以95無鉛汽油為例每公升油價上漲約5元、漲幅18%，對駕駛是成本負擔，交通部即時與不僅緩解駕駛壓力，也紓解轉嫁消費者的狀況，對產業、民生都有幫助，更盼後續油價持續上漲，再請部長協助爭取補助。