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民眾黨創黨主席柯文哲日前到逢甲夜市，過程中勤務指揮官第六分局前分局長周俊銘誤噴辣椒水，最後被記過2支並調離現職。而有外界質疑過去台中警縱放瑪莎拉蒂惡少，分局長僅記過未被拔官，質疑是否處置過當。對此行政院表示，相關懲處是台中市警察局提出的建議，由警政署同意，政院予以尊重；內政部說明，尊重警政署調查以及懲處結果，認為周當時身為現場勤務指揮官，理應接受檢視，也必須負起相當的責任。對於周俊銘誤噴辣椒水遭記過2支並調離現職，而過去同樣是台中警縱放瑪莎拉蒂惡少，分局長僅記過未被拔官，讓外界質疑懲處周俊銘過重。行政院發言人李慧芝表示，相關的懲處是由台中市府警察局提出的建議，由警政署同意，尊重處置方式。內政部次長董建宏則說，關於台中市警局第六分局長處置結果，內政部是尊重警政署調查及懲處，那為何做這樣子懲處結果，警政署認為是當時周身為現場勤務指揮官，在整體處置的時機及方式，還有相關作業行為，理應接受檢視，也必須負起相當的責任。董建宏說明，至於懲處的輕重以及範圍，那麼尊重警政署依權責的專業的判斷，警政署也特別說明，當事人是拔除主管職務，調至台北市擔任三線一的警察監，屬於平調，並不是三線二。