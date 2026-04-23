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中國導航APP「高德地圖」近來在台灣掀起討論，其新推出的「紅綠燈倒數計時」功能，與實際號誌幾乎神同步，精準度驚人，雖然非常便民好用，不過也引發外界對資安風險的高度關注，擔憂城市基礎設施遭到對岸監控。對此，台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱直言，必須要認真建議大家，請不要使用高德地圖，以及其他高風險的中國應用程式。吳欣岱提到，有人會問：「如果要禁高德地圖，那 Google 地圖或特斯拉怎麼不禁？」這樣的疑問很正常，但她想從風險評估的角度，讓大家了解中國APP的風險。 把中國和美國放在同一個標準來看待，這樣的出發點並不一致，中國不是正常的國家。吳欣岱續指，日本首相高市早苗就曾表示，美中兩國之間的差異，從制度設計就天差地遠。美國沒有立法強制企業無條件配合情報工作，也沒有公開宣稱要以武力併吞任何民主國家；吳欣岱強調，台灣的資安院也多次提出警告，這類軟體在運作時，會大量收集使用者的動態位置，甚至可能讀取剪貼簿的資料。當這些資訊回傳到境外伺服器，就有可能落入特定部門手中。不僅使用者數據外流，當愈來愈多人的手機成為資訊漏洞，就可能成為攻擊台灣整體網路安全的破口。「我們無法過濾掉所有的外在風險，但我們可以辨識危險、做出有意識的選擇。」吳欣岱建議，請慎選手機裡安裝的每一個應用程式。拒絕高風險軟體，不只是保護個人的生活隱私，同時也是在守護台灣最基本的安全防線。