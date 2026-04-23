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▲議員林祈烽質詢，出示中央公園地下停車場內部施工照，痛批該場域封閉 4 年仍無法營運(圖／柳榮俊攝2026.4.23)

台中市斥資 8.6 億元打造的水湳「中央公園地下停車場」，啟用後竟淪為公帑錢坑！市議員林祈烽、施志昌今(23)日質詢指出，該場域因結構損壞導致地下三樓封閉近4年，市府雖再砸2.1億元修復，進度卻僅達四成。議員砲轟從施工到管理全面失序，不僅智慧停車目標破功，百萬充電設備更遭封存閒置，要求市府限期交代營運時程。林祈烽指出，該停車場於2018年啟用後即問題頻傳，2021年發現結構破損及滲漏水，導致地下三樓封閉至今。令人不解的是，事發近4年，市府直到2025年3月才開始修復，且目前工程進度僅約40%，現場仍處於基礎重建階段。林祈烽批評，今年底完工的承諾極可能跳票，市民的停車空間被迫長期閒置，這不是錢坑是什麼？林祈烽說，審計報告已揭露原先停車場收費系統因無對外網路而無法使用，導致多項設備閒置甚至損壞，智慧停車目標形同破功。此外，原先設置的98座汽車充電樁與102座機車充電設施，如今僅剩入口處開放的12座，其餘長期封存，未移轉至有需求的停車場使用，明顯浪費公帑且未能將資源有效活化。林祈烽直言，市府甚至曾對審計處承諾，將移置該充電設備至轄管自營停車場，實際上卻多年未落實，不僅行政效率低落，更有失誠信。林祈烽質疑，相關設備長期未通電恐已損壞，若未妥善盤點，未來恐再衍生額外採購與維修成本，根本是花市民納稅錢不手軟。副市長黃國榮表示，此案本不應該發生，但事發後有請建設局主政提出訴訟求償，修復工程也有持續進行中，但目前進度僅達四成，要在今年底完工恐怕很困難，但會盡力趕工。另外，他現在才知道這些停車及充電設備長期閒置無法移出，會研議如何從區段徵收基金中解套。交通局長葉昭甫說，充電樁因涉及「區段徵收基金」購置，移出該區域有法律與財源依據的困難。目前將部分低碳停車位改為共享車位，是為因應中央公園激增的停車需求，封存設備會加強管護。