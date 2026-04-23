我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇（如圖）還沒看男友吳慷仁新戲《危險關係》，她表示，追劇時喜歡不眠不休地看，但現在剛好在拍電影，暫時沒有空擋追劇。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲邵雨薇（如圖）本身熱愛戶外活動，她先前為了拍戲，克服過往溺水的恐懼，練會了潛水，除此之外，她還喜歡露營。（圖／記者吳翊緁攝影）

演員邵雨薇今（23）日出席國家地理服飾品牌活動，由於她的男友吳慷仁近年到中國發展，最新作品是和孫儷主演新戲《危險關係》，劇中的吳慷仁，大玩PUA心理操控孫儷，上檔近1個月，引發極大討論。近期只要她出席記者會，媒體都會關切邵雨薇看了沒，今日媒體再度詢問，她是否看了男友新戲？她表示還沒看，而被問到是否會想隨男友前往中國發展時，她僅低調表示：「下一題。」吳慷仁近期在影集《危險關係》中的表現成為網路焦點，身為親密伴侶，邵雨薇被問到是否看過男友的新作？她表示，最近剛投入電影《漫長的告別》拍攝，實在擠不出時間追劇。而且她也透露本身有個偏執的習慣，就是追劇希望能一次看完，「我一追劇就會兩三天不眠不休，這在工作期間不適合。」邵雨薇也表示，追劇的話她偏向喜歡自己專心看，不想要提前知道劇情走向發展。而目前和男友處於分隔兩地的狀態，邵雨薇則表示，並沒有特別去細算時間，低調帶過話題。近日邵雨薇在拍的電影，合作對象是有「國民舅舅」封號的王耀慶。她表示，王耀慶是超級冷面笑匠，跟他一起工作很開心也很有成就感，「他會很正經地跟你討論劇本，說著說著就拋出一個笑話。」邵雨薇表示，一開始還會很認真聽，但是笑點就會突然出現，讓拍片現場的工作氣氛輕鬆愉快。邵雨薇表示，她本身很喜歡戶外活動，先前為了拍戲，克服過去溺水的恐懼，學會了潛水，加上從小參加童軍營的經驗，現在的她，最常從事的戶外活動是潛水和露營。她表示，戶外活動最重要的是要注重防曬，要挑選能真正防曬的衣物，不然玩得很開心，回來會黑了一圈。