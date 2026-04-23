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▲珉奎從仁川出境時，是穿著長袖，抵達高雄熱到直接脫掉。（圖／讀者提供）

▲S.COUPS一現身就一路揮手致意。（圖／讀者提供）

CxM抵達高雄 珉奎熱到把衣服脫掉

▲小港機場今天約有600人在接機大廳等候S.COUPS、珉奎。（圖／讀者提供）

南韓人氣男團SEVENTEEN分隊CxM（又稱S.COUPS X MINGYU珉奎）破天荒來台開3場粉絲見面會，將從4月24日一路唱到4月26日。2人今（23）日下午先行抵達高雄小港機場做準備，沒走VIP通關直接一般入境，珉奎甚至熱到脫掉長袖上衣，一現身接機大廳就讓現場600多名粉絲瞬間失控尖叫。珉奎頭上頂著一件綠色長袖現身，把衣服綁在頭上當造型，一邊走一邊不斷揮手，看起來心情相當好；S.COUPS則戴著口罩，但帥氣完全遮不住。雙帥一看到現場塞滿粉絲，表情明顯有點驚訝，接著一路親切揮手致意，連面對媒體鏡頭也大方打招呼，他們每揮一次手，現場尖叫聲就再往上衝一波，差點掀頂。值得一提的是，今天高雄最高溫飆到31度，相較首爾只有21度，溫差相當有感，珉奎早上從仁川機場出發時，原本還穿著綠色長袖，沒想到一下飛機到高雄就直接脫掉，還靈機一動披到頭上，意外變成另類時尚亮點。而今天這場接機雖然人潮驚人，但粉絲全程都乖乖站在原地，沒有暴動也沒有爆衝，相當守秩序，場面熱鬧卻沒失控。時間：4月24日（五）19：304月25日（六）18：004月26日（日）18：00地點：高雄巨蛋