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美國海軍部長費蘭（John Phelan），當地時間22日突然傳出離職消息，由於美國仍持續對伊朗實施海上封鎖，因此這項人事動盪也格外引發關注。有美媒踢爆，費蘭被踢出五角大樓的癥結點，在於他沒弄清楚誰才是老大。綜合《華爾街日報》、《政客》、《Axios》等外媒報導，費蘭離職一事發生在美國海軍年度最大規模會議期間，導火線疑似是他力倡一種造價昂貴的新型戰艦，與五角大樓轉向小而廉價的無人艦艇戰略不符。去年秋天，費蘭繞過國防部（戰爭部）長赫格塞斯（Pete Hegseth），直接向川普提議建造一艘現代化戰艦。自那以後，赫格塞斯等人便著手削弱他的權力。消息人士並透露，費蘭與川普關係密切，他的豪宅就在海湖莊園附近，還會在半夜與川普互傳簡訊討論造船事宜，導致赫格塞斯認為，費蘭利用與川普的直接聯繫繞過指揮系統：「他沒搞清楚誰才是老大。他的工作是執行下達的命令，而不是執行他認為『應該』下達的命令。」另1位知情人士也告訴《Axios》，費蘭和赫格塞斯一直合不來，儘管五角大樓內局勢動盪，赫格塞斯依然深得川普的器重，因為他與川普、副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、參謀長聯席會議主席丹凱恩（John Daniel Caine）都保持著穩固關係。原文連結：