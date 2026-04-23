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民眾黨前主席柯文哲昨（22日）晚與新北市長參選人黃國昌、市議員參選人林子宇、市議員參選人吳亞倫等人，一票人現身板橋湳雅夜市掃街拜票，途中遇到路人開嗆：「超速仔！」孰料民眾黨幕僚卻集體跳針狂喊一句，藉著聲勢壓制民眾聲音。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌大酸，黃國昌像縱火犯回到現場觀賞自己的作品一樣，露出滿意的笑容。「為什麼說民眾黨像邪教？」張育萌提到，昨晚黃國昌跑去湳雅夜市，又遇到民眾舉牌「不要臉」；此外，過馬路的時候，被路人隔著一條街嗆「超速仔！」而幕僚像中邪一樣，開始跳針狂喊：「唯一支持黃國昌！唯一支持黃國昌！」張育萌續指，黃國昌像縱火犯回到現場觀賞自己的作品一樣，露出滿意的笑容。其中，還有人大喊：「老師，我們會保護你！」這讓他傻眼酸嗆，是有什麼好保護的啦？張育萌直言，為了一個貪污犯柯文哲，要跟黃國昌微服出巡，板橋分局動員61位員警，分局長還特別強調「身上沒帶辣椒水」。至於柯文哲看到黃國昌被嗆，還笑得有夠爽。網友也紛紛留言表示「這個黨真的好噁心」、「本來就是邪教，不是像不像」、「罪犯遊街」、「超吵，根本擾民」、「人不要臉天下無敵」、「我也唯一支持黃國昌選到底⋯⋯因為我想看笑話」、「其實大家也不用當街跟他對嗆啦，傷神又傷喉嚨，到時用選票對付他就好了」、「整個像幫派叫囂，有夠沒水準好啦！超速仔還是去選啦！讓你的笑話繼續連載」。