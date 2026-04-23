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台股今（23）日開高走低，早盤衝高一度飆漲近千點，但不久即翻黑，盤中最低點來到37164.44點，盤中高低點震盪高達1757點，面對如此慘烈波動，投資人能買嗎？分析師表示，今天的盤屬技術性漲多的回吐和修正，完全正常，整體大盤多頭格局仍不變，反而更有利，預期未來還會再攻破38921高點。台股今日早盤上漲93.22點，來到37971.69點，隨後漲幅立刻擴大，一度飆漲近千點，然而，早盤迅速翻黑，跳水至盤面以下，午盤跌近500點，收盤下跌164.32點，以37714.15點作收。啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，今天台股開高走低，殺下來對多頭反而是一個機會，加權指數從低檔拉升上來，到目前為止都沒有做修正，如果沒有做適度修正，他以人吃飽來比喻，一個人吃得太飽、吃太多，就要小心會有問題，「可能會全部吐出來」，這就和台股現在盤勢一樣，這是技術性漲多的回吐及修正，這是完全正常的。他說，如果不這麼做，反而無法宣洩先前在低檔買入的這些籌碼，所以，適度做一個修正，對未來等於是「先蹲後跳」，未來跳的力量會更大。至於今天賣壓到底是從哪裡來？郭憲政提到，今天大盤是部分作手在賣，而非散戶在賣。甚至今天的關鍵賣壓是外資，或是投信因ETF而賣。他說，現在投信ETF的力量已經可以和外資相抗衡，過去國內最大法人是外資，如今應該已經變成投信，因為投信不斷在募集ETF，最近幾年，「隨便一檔ETF募集資金隨便都是一、兩千億。」不過，郭憲政認為，這個盤沒有疑慮，仍屬多方格局的氣勢盤，預估接下來會漲到38921點，接近三萬九。