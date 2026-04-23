儘管美國總統川普（Donald Trump）宣布延長停火，但與伊朗的衝突局勢仍未緩解。美國五角大廈向國會提出的評估報告更指出，要完全清除由伊朗軍方布設在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的魚雷，可能需要耗時六個月。意味著這場衝突對經濟造成的衝擊，可能會延伸至今年年底甚至更久。
根據華盛頓郵報報導，三名知情官員透露，國防部一名高層官員22日在眾議院軍事委員會舉行的機密簡報會上分享這份評估報告。據其中兩名官員表示，這份時間表引發民主黨與共和黨議員的不滿，也顯示即便未來達成和平協議，汽油與油價仍可能長期維持高檔。
除了經濟影響外，這項結果對美國政壇也可能產生重大影響，特別是對即將迎來11月期中選舉的共和黨。民調顯示，川普發動戰爭的決定並不受多數美國人歡迎，且導致了他的政治基本盤分裂。這群選民當初支持他，部分原因是基於他多次承諾避免陷入海外軍事糾紛，並將焦點轉回國內事務。
油價飆升與通膨壓力
根據AAA數據，週三美國平均汽油價格為每加侖4.02美元，較2月戰爭爆發前的2.98美元大幅上漲。川普對於油價何時回落的說法反覆，本月曾稱期中選舉時油價「可能持平或略高」，隨後又宣稱選前會「大幅下降」。財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，可能要到9月底「我們才能再次看到3美元的油價」。
偵測困難與技術挑戰
官員在簡報中告訴國會議員，伊朗可能在荷姆茲海峽及其周邊布設了20枚或更多的魚雷。國防高層官員指出，部分魚雷是利用GPS技術進行遠端投放，這使得美軍在布設過程中難以偵測；其餘則被認為是由伊朗部隊利用小型船隻投放。
五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕就軍方對清除魚雷所需時間的評估置評，但他發表了一份簡短聲明，承認這是在向國會議員進行的機密簡報中披露的，但稱相關資訊「不正確」，並指責《華盛頓郵報》發布虛假指控。
戰爭僵局
荷姆茲海峽的航運停擺已成為戰爭中持久的衝突點。在戰爭爆發前，全球約20%的石油經過此地，日本、韓國及中國等亞洲國家對此地的能源依賴度極高。
川普要求伊朗必須終止核計畫、交出所有高濃縮鈾，並全面重開海峽，否則將面臨進一步軍事行動。但伊朗回應除非川普停止旨在勒死伊朗石油經濟的海軍封鎖，否則不會繼續談判。
掃除魚雷的困境
伊朗從3月開始布雷，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示美軍正以「無情且精確」的手段摧毀伊朗可能布雷的船隻。然而，《紐約時報》引述官員報導，伊朗目前似乎也無法找回所有他們自己布下的魚雷。
哥倫比亞大學伊朗外交專家、資深研究員尼修（Richard Nephew）指出，六個月的清雷期將對油氣市場造成劇震。考慮到保險公司、船東及船長的風險，極少有人願意冒險通過。「只要有魚雷存在，或許不會造成完全的中斷，但部分航道無法使用的後果將非常嚴重。」
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除了經濟影響外，這項結果對美國政壇也可能產生重大影響，特別是對即將迎來11月期中選舉的共和黨。民調顯示，川普發動戰爭的決定並不受多數美國人歡迎，且導致了他的政治基本盤分裂。這群選民當初支持他，部分原因是基於他多次承諾避免陷入海外軍事糾紛，並將焦點轉回國內事務。
油價飆升與通膨壓力
根據AAA數據，週三美國平均汽油價格為每加侖4.02美元，較2月戰爭爆發前的2.98美元大幅上漲。川普對於油價何時回落的說法反覆，本月曾稱期中選舉時油價「可能持平或略高」，隨後又宣稱選前會「大幅下降」。財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，可能要到9月底「我們才能再次看到3美元的油價」。
偵測困難與技術挑戰
官員在簡報中告訴國會議員，伊朗可能在荷姆茲海峽及其周邊布設了20枚或更多的魚雷。國防高層官員指出，部分魚雷是利用GPS技術進行遠端投放，這使得美軍在布設過程中難以偵測；其餘則被認為是由伊朗部隊利用小型船隻投放。
五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕就軍方對清除魚雷所需時間的評估置評，但他發表了一份簡短聲明，承認這是在向國會議員進行的機密簡報中披露的，但稱相關資訊「不正確」，並指責《華盛頓郵報》發布虛假指控。
戰爭僵局
荷姆茲海峽的航運停擺已成為戰爭中持久的衝突點。在戰爭爆發前，全球約20%的石油經過此地，日本、韓國及中國等亞洲國家對此地的能源依賴度極高。
川普要求伊朗必須終止核計畫、交出所有高濃縮鈾，並全面重開海峽，否則將面臨進一步軍事行動。但伊朗回應除非川普停止旨在勒死伊朗石油經濟的海軍封鎖，否則不會繼續談判。
掃除魚雷的困境
伊朗從3月開始布雷，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾表示美軍正以「無情且精確」的手段摧毀伊朗可能布雷的船隻。然而，《紐約時報》引述官員報導，伊朗目前似乎也無法找回所有他們自己布下的魚雷。
哥倫比亞大學伊朗外交專家、資深研究員尼修（Richard Nephew）指出，六個月的清雷期將對油氣市場造成劇震。考慮到保險公司、船東及船長的風險，極少有人願意冒險通過。「只要有魚雷存在，或許不會造成完全的中斷，但部分航道無法使用的後果將非常嚴重。」
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