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▲王俐人日前被爆出跟小7歲演員老公離婚。（圖／翻攝自王俐人臉書）

王俐人夫妻長期分隔兩地 分居主因曝光

看淡感情束縛 不強求另一半行蹤

49歲女星王俐人日前被外界爆料已與小7歲的演員老公林琮軒低調結束婚姻，相關消息一度引發關注，不過她先前已透過管道否認離婚傳聞，近日再接受專訪時，首度正面說明2人目前的關係，她強調婚姻並未畫下句點，只是生活狀態有所調整，夫妻倆目前屬於「分居」，老公因為演戲關係長駐中國，對於外界揣測她選擇親自說明，希望外界能理解實際情況。根據《三立新聞網》報導，王俐人坦言夫妻倆目前確實沒有同住，但原因並非感情生變，而是工作因素所致，她透露丈夫長時間在中國拍戲發展，回台時間不固定導致夫妻聚少離多，她直言：「我們沒有離婚，只是沒有住在一起。」強調現況更接近因工作分隔的狀態，而非關係破裂，對她而言婚姻仍存在，只是形式與過去有所不同。對於過去傳出家庭關係緊張一事，王俐人也沒有迴避，她解釋自己的母親個性較為傳統，對家庭禮儀與規矩要求嚴格，而丈夫的家庭則相對開明自由，兩種價值觀存在明顯落差，她認為這樣的差異確實曾讓丈夫感受到壓力，也間接影響到婚姻氛圍，不過她強調目前雙方已逐漸調整，彼此找到較為舒適的相處方式。面對丈夫長期在外拍戲，甚至可能接觸不同人際圈，王俐人則抱持較為開放的態度，她坦言自己曾聽聞當地拍戲環境較為複雜，但她選擇不過度干涉，也不會時刻緊盯對方行蹤，她認為感情關係中每個人都需要空間，過度控制反而會造成壓力：「抓得越緊越容易失去！」這樣的想法也成為她目前維持婚姻的重要心態。除了婚姻議題，王俐人也談及過去為了生子付出的努力，她透露自己曾投入高額費用進行試管療程，甚至多次嘗試植入，但最終未能如願，經歷多次挫折後她選擇放下執念，坦然接受人生安排，如今她將重心轉向個人生活與事業發展，透過經營社群與內容創作維持收入來源，也感謝粉絲一路支持。王俐人表示，自己目前最大的目標就是讓自己過得開心，同時穩定生活步調。