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台鐵新左營站南側出現疑似針孔攝影機，疑似為高鐵員工所為。台鐵說，去年12月時，清潔人員在廁所小便斗上發現疑似針孔攝影機，目前已經報警處理，已責成清潔公司與車站人員每週共同在站內廁所實施反針孔檢查。114年12月16日清潔人員在台鐵新左營站，北側男生廁所發現小便斗上疑似針孔攝影機，隨即通報站方並報警處理，目前全案由鐵路警察偵辦中。台鐵為防止類似事情發生，已責成清潔公司與車站人員每週共同於站內廁所實施反針孔檢查，確保使用者安全及隱私，事發至今未有類似情事再發生。台灣高鐵表示，目前已進入司法調查階段，公司獲悉後，除積極配合警方偵辦外，也進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。事發車站並非高鐵左營站範圍內，高鐵也在於第一時間偵測高鐵場站範圍內之更衣室、員工廁所，並無發現異狀，特此澄清。台灣高鐵公司重申，本公司訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件之懲處標準，並將秉持勿枉勿縱原則，遏止不法行為。