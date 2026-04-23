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漢神洲際購物廣場盛大開幕吸引海量人潮，台中市議員陳雅惠今(23)日質詢指出，目前交通順暢全靠警力與義交「高強度硬撐」，要求市府建立長期交通承載機制，避免未來交通壓力崩潰。陳雅惠表示，開幕初期動員大量警力與義交維持秩序，確實暫時穩住了交通，但這僅是短期的應急措施。她擔憂，一旦開幕熱潮進入常態化，警力回歸原位、接駁車若減班，原本就複雜的快速道路與球場周邊車流，恐將面臨嚴峻考驗。她質疑市府是否已進行前瞻性的承載評估，並強烈要求導入「智慧號誌動態調控」，並規劃商圈循環公車，以降低民眾對私人載具的依賴。陳雅惠進一步抨擊，目前人潮僅集中在商場內，周邊商圈不僅沒分到紅利，還得承受塞車之苦，形成「人進得來、錢留不下」的失衡現象。她要求交通局應導入智慧號誌動態調控，規劃常態性商圈循環公車，並強化人行動線以串聯在地經濟。交通局長葉昭甫表示，初期投入較多引導人力是為協助民眾適應動線，目前車流已趨穩。未來將與業者研議接駁車常態化，並評估智慧交通管理機制，結合經發局推動商圈串聯，兼顧交通與地方發展。