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高德地圖恐有國安疑慮！數發部：不排除禁用

造成反效果！高德地圖衝下載量第一

實測高德地圖！王義川：目前看來沒疑慮

高德地圖「讀秒」掀恐慌！醫急曝風險：別再用了

中國導航APP「高德地圖」近來在台灣掀起討論，其新推出的「紅綠燈倒數計時」功能，與實際號誌幾乎神同步，精準度驚人，雖然非常便民好用，不過也引發外界對資安風險的高度關注，擔憂城市基礎設施遭到對岸監控。對此，數發部長林宜敬昨（22）日回應表示，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用；內政部長劉世芳今（23）日也說，若經風險評估後認為有國安層面的影響，就會加以禁絕，沒想到經報導，高德地圖在IPHONE下載量反而衝上第一。中國軟體高德地圖在台灣上線，有民進黨立委憂心關鍵基礎設施情資已被中國掌握，數發部長林宜敬昨（22）日回應表示，高德的圖資是向荷蘭廠商購買，不過該軟體確實會將許多個資傳回中國，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用。對此，內政部長劉世芳今也說，若經風險評估後認為有國安層面的影響，就會加以禁絕。然而一經報導，高德地圖今日在IPHONE下載量竟衝上第一；對此，粉專政客爽在臉書發文指出，去年賴政府要禁小紅書，結果「小紅書在IPHONE下載量衝上第一」；昨天賴政府數發部部長林宜敬表示，將研議是否限制使用「高德地圖」，結果今天打開「高德地圖在IPHONE下載量衝上第一」。百萬網紅Cheap也在臉書發文表示，本來部長想出來提醒一下大家，高德地圖這東西有國安問題，結果新聞一報，iOS、Android 下載紛紛衝到第一。Cheap指出，其實 iOS 高德地圖本來就有4.5萬個評分，表示在台灣早有一群老司機用戶，這次部長又推一下，讓更多原本在用Google Maps的人好奇來看看，甚至還把皮克敏擠到了後面，「看來民眾根本不在乎習大大知道他在等紅燈，真是豈有此理」。Cheap狠酸，「數發部成立以來，最成功的數位轉型案例竟然是⋯成功將阿共的 App 推上台灣下載榜首」。綠委王義川今表示，經過他和高雄市交通局確認後，目前在資安上看起來是沒有疑慮，但中國軟體還是會搜集大量個資，建議大家別使用。台灣基進台北市黨部主委、心臟血管外科醫師吳欣岱直言，從風險評估的角度，中國不是正常的國家，中國的《國家情報法》明文規定，所有組織與公民都「必須」配合國家情報工作，必須要認真建議大家，請不要使用高德地圖，以及其他高風險的中國應用程式。吳欣岱強調，台灣的資安院也多次提出警告，這類軟體在運作時，會大量收集使用者的動態位置，甚至可能讀取剪貼簿的資料。當這些資訊回傳到境外伺服器，就有可能落入特定部門手中。不僅使用者數據外流，當愈來愈多人的手機成為資訊漏洞，就可能成為攻擊台灣整體網路安全的破口。