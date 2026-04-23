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中華職棒味全龍洋投鋼龍（Andrew Gagnon）過去5個球季對中信兄弟先發37場，本季前4戰又與「黃衫軍」交手2次，共累積39場先發對戰，追平隊友伍鐸（Bryan Woodall），2人並列龍隊最常對兄弟先發的投手。鋼龍日前受訪時，一聽到這項數據，他笑說，「這太酷了，我不知道這是一個紀錄，但我確實有注意到，我對戰兄弟的次數幾乎是其他球隊的2倍。」鋼龍預測，「我猜今年還會遇到兄弟8次吧，若教練團覺得還有效果，就繼續吧！」現年35歲的鋼龍，2021年來台加盟龍隊，今年是他第6個中職球季，季前鋼龍與龍隊簽下一紙2年複數年約。鋼龍透露，這份2年合約，是他在中職的第2份複數年約，「對洋將來說，（合約）會有點壓力，但對我來說，只要踏上投手丘做好我的工作，一切都沒有改變，都是一樣的。」鋼龍2020年開始到海外討生活，先是在韓職起亞虎1年，隨後來台加盟龍隊，在這幾年間，他並未於休賽季前往冬季聯盟打球，「我打冬盟唯一的理由是如果我的投球局數不夠，身為先發投手，去打冬盟通常是為了找工作或保持手感，我認為那比較適合後援投手。」鋼龍直言，如果例行賽已經投150局，又接著打冬盟，這會對手臂壓力造成太大負擔。有趣的是，鋼龍過去5個賽季，一共先發對決兄弟37次，本季前4戰又遇到兄弟2次，共累積對兄弟39場先發，已經追平隊友伍鐸（39場先發、18場後援），並列龍隊最常對兄弟先發的投手鋼龍聽到這個數據時，不由自主笑了出來，「這太酷了，我不知道這是一個紀錄，但我確實有注意到，我對戰兄弟的次數幾乎是其他球隊的2倍。」鋼龍說，兄弟某些打者，與他交手有過100個打席，「要能夠繼續維持高強度，他們在研究我，我也在研究他們。所以有時候可能增加新球種，或者改變投球策略，總是要出奇制勝。」鋼龍直言，每場比賽投90到100球，不可能全都一樣，「交手次數多確實（突破）會變難，但必須要思考更多，讓打者覺得每次遇到的鋼龍有所不同。」鋼龍笑說，教練團可能有策略讓他對決兄弟，「我猜今年還會遇到兄弟8次吧，若教練團覺得還有效果，就繼續吧！」鋼龍生涯與兄弟交手41場，其中39場為先發，共拿下16勝13敗、1救援成功，生涯對戰防禦率3.39。