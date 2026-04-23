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NBA季後賽首輪戰況激烈，丹佛金塊VS.明尼蘇達灰狼系列賽第三戰將在台灣時間明（24）日早上9點30分開打，目前雙方戰成1：1平手，NOWnews球評李亦伸賽前對這場關鍵的G3進行分析預測，他看好金塊在客場獲勝，並且會以4：2贏下系列賽晉級第二輪。李亦伸表示，金塊隊這幾年碰到灰狼都打得相當辛苦，因為灰狼隊到了季後賽會變成一支完全不同等級的球隊，當家球星愛德華茲 (Anthony Edwards)在場上的主宰力，再加上戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾 (Julius Randle) 以及麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）這三名強大的鋒線在內線可以建構出一個很棒的防線，確實會帶給金塊隊比較大的威脅。不過李亦伸認為，雖然灰狼隊到了季後賽表現會提升一個檔次，但今年的金塊實力更堅強，他說：「即使陣中的主力小前鋒兼得分後衛華生（Peyton Watson）到目前為止還不能打，但是球隊除了約基奇（Nikola Jokic）以及莫瑞（Jamal Murray）兩位球星之外，他們角色球員的配置也比往年更完整，所以我相信金塊隊有足夠的兵源可以闖得過這一關」。最後李亦伸總結，儘管第三戰金塊是客場作戰，但他仍看好金塊會贏球，而且不只拿下這場比賽的勝利，系列賽也會以4：2晉級，灰狼隊過去連續兩年打進到西區決賽的奇蹟，可能會在今年劃下句點。