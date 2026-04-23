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國民黨主席鄭麗文傳出將於6月訪問美國，在訪美前夕國民黨團傳出願意將政院版的1.25兆特別預算額度調整到8000億元，國防部長顧立雄今(23)日出席黨團協商前仍呼籲，他們期待朝野立委能夠考量國防部的七大類能力建構，並獲得支持。韓國瑜今日下午主持朝野黨團協商，第二度協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。對於國民黨團傳出願意將政院版的1.25兆特別預算額度調整到8000億元，但在委製部分還是沒有退讓，媒體詢問是否可能退讓？顧立雄說，他們在星期一禮的機密專報有蠻詳細的說明，後來也有公開7大類的能力的建構所需要相關的預算，所以當然是期待對於這個7大類能力的建構，朝野立委都能夠來考量對整體方面戰力提升全盤規劃的迫切性需求及考量這7大類能力的建構，希望都能夠獲得支持。