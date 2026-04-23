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▲高德地圖部分紅綠燈會顯示秒數，車道提示、複雜路口放大顯示等資訊更細。（圖／ChatGPT生成）

高德地圖哪裡最有感？開車資訊真的更細

高德仍難全面取代Google

▲實際使用高德地圖，其實App內不少功能台灣都尚未開通，店家資訊也不夠完整，圖資的更新也不夠即時，要用來取代Google地圖可能還需要一點時間。（圖／手機截圖）

商家資料高德完整度不夠

Apple地圖介面簡約、路線清楚

高德開車族的輔助工具

▲實際測試，高德地圖部分功能其實都尚未開通，使用起來順暢度不高。（圖／記者周淑萍攝）

中國「高德地圖」近期因強大的紅綠燈倒數功能在台灣爆紅，讓不少開車族直呼想跳槽。但這款導航神器的實用性真的能超車 Google 或 Apple 嗎？《NOWNEWS》記者實際測試三款地圖後發現，高德地圖在「中文在地化」上徹底慘輸。 雖然其紅綠燈秒數與車道提示確實精準，但面對簡體介面與貧乏的在地店家資訊，現階段仍難以撼動 Google 與 Apple 地圖在台灣的王者地位。高德地圖近期在台灣突然爆紅，關鍵就在於它能在部分路口顯示紅綠燈倒數，加上導航畫面資訊相當密集，讓不少開車族一用就有感。從官方App介紹來看，高德地圖有車道提示、複雜路口放大呈現與交通燈轉燈倒數，整體設計明顯偏向駕駛場景。記者實際使用後發現，如果單看開車導航，高德地圖的確有幾個地方比Google地圖更有感。最明顯的就是紅綠燈倒數秒數，加上車道提示、複雜路口放大顯示等資訊更細，對於需要提早切車道、判斷路口動線的駕駛來說，視覺上會覺得更直覺，也更接近傳統車用導航機的操作感。不過，實測後認為，高德目前在台灣要全面取代Google地圖，可能仍有一段距離。首先高德地圖目前仍以簡體字介面為主，對習慣繁體中文操作的台灣用戶來說可能會不太習慣，地址輸入無法直覺輸入，相較於Google、Apple地圖不夠在地化。像是搜尋「遊戲橘子」，在Google、Apple地圖輸入中文就能找到，但高德地圖可能因為圖資來至於國外，所以只能用英文Gamania才能搜尋到地址。另一個很大的差異就是商家的資訊，Google地圖結合大量商家資料、照片、評論與營業資訊，在探索在地店家、取得社群與可信來源的資訊，並提供即時路線與導航。相較之下，高德地圖雖然也支援搜尋餐廳、藥局、酒店等地點，但整體商家資料完整度與在地熟悉度，現階段仍不如Google地圖。部分網友認為，若再把Apple地圖放進來看，定位就更清楚了。Apple也支援離線地圖，用戶可下載區域後，在離線狀態下查看地點資訊、評分，以及開車、步行、單車和大眾運輸的逐步導航。實際使用上，Apple地圖的優勢介面簡潔、路線顯示清楚，且和iPhone、Apple Watch整合自然，對果粉來說上手門檻相對低。但若從台灣人最常見的生活場景來看，還是無法全面壓過Google地圖。原因在於Google在商家評論、照片、店家資訊與搜尋習慣上仍更成熟；高德則是在開車導航細節上更有記憶點。若是重度開車族，平常最在意的是紅綠燈倒數、車道提示、路口資訊夠不夠細，那麼高德地圖確實值得下載來試，甚至可以當成Google地圖以外的輔助導航；若平常更多時候是查店家、看評論、找停車場、確認營業時間，Google地圖目前還是更安心的選擇。