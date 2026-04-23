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中國一名女大學生近日被一名「朋友」邀請，到泰國參加潑水節，但一下飛機就被帶走，轉賣到緬甸電信詐騙園區，家屬依要求支付人民幣20多萬（約新台幣100多萬）的贖金，但女生目前仍被困在園區。綜合中媒報導，家屬轉述，廣東某高校一名女大學生「小陽」（化名），經一名「朋友」邀請，于4月10日從廣州白雲國際機場飛往泰國，打算參加潑水節，還提前購買了4月15日的返程機票，計畫遊玩數日就回來。但小陽在當地時間4月10日17時55分落地後，該「朋友」並未現身，她隨即被一名男子控制。輾轉兩日後，小陽被帶至緬甸靠近邊境的三佛塔地區，疑似被轉賣至電詐園區。小陽的高中同學在13日凌晨1時30分，發現她的行蹤出現重大異常，疑似被人控制，就緊急聯繫小陽父親。小陽父親撥打女兒微信電話後，竟是一名自稱「好心哥哥」的人男子接電話，稱見到小陽就動了惻隱之心，花2.9萬枚加密貨幣U幣（一種與美元掛鉤的穩定幣）將其買下，要求家屬支付３萬Ｕ幣就會放人，同時還威脅對方禁止報警，若拒絕付款，就會把小陽轉賣給他人，說不定還會遭遇多人性侵。焦急的小陽父親聞訊後，13日下午籌出人民幣20多萬元，向對方轉帳3萬U幣，對方承諾收到前後就馬上放人，但卻一再拖延。16日，對方以潑水節期間無法辦理接應事宜為由推脫；18日，又稱道路被封鎖，將接應時間推遲至20日；20日，又以需辦理園區離職手續為由，拖延至22日；22日再次聯繫時，對方仍以園區近期只進不出，無法放人拒絕配合。目前小陽還能與家人保持手機聯繫，但家屬並不清楚她在園區內是否遭到虐待。家屬報警後，廣東警方已正式立案調查。其所在學校也已向廣東省公安廳、廣東省教育廳提交相關報告，懇請相關部門介入協調，全力開展解救工作。