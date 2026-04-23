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一般勞工：持續享有《勞基法》保障的國定假日。

公務人員：依據修正後的《紀念日及節日實施條例》，5月1日全面放假。

公私立教職員：全國各級學校教師比照國定假日放假。

學生：全國各級學校配合節日停課一天。

特殊職務：如警察、消防、醫護等需輪班之單位，雖仍須維持運作，但當日出勤應依法給予加班費或補休。

第9、10小時，時薪×1.34倍

第11、12小時，時薪×1.67倍

台股：勞動節當天休市一天，停止撮合與交割作業。

銀行：全台銀行窗口暫停對外營業，僅ATM及網銀正常運作。

郵局：郵局窗口休息，一般信件與包裹暫停投遞，僅快捷郵件照常派送。

2026年起，五一勞動節不再是「勞工限定」。過去公務員、師生只能看別人休假已正式走入歷史，隨著法規全面修訂，今年5月1日，勞動節正式納入全國國定假日。而股市、銀行是否有開？出勤加倍薪資如何計算？《NOWNEWS今日新聞》帶您一文了解。若民間企業勞工因業務需求必須在5/1出勤，雇主必須遵守《勞動基準法》的補償規定。所謂「加倍」，是指除了月薪中原有的當日薪水外，雇主應額外再發給一天的薪資。範例：勞工月薪為30000元，推算日薪為1000元。若當天出勤8小時以內，除了原有的月薪，應再額外領到1000元的加班費。時薪制人員（如打工族）當天工資應以雙倍時薪計算。計算公式：當天出勤時數×時薪×2。若出勤超過8小時，第9小時起的加班費應按時薪加給。此外，雇主不得強制勞工僅能選擇補休，除非勞工自主同意，否則應以發放加班費為主。由於勞動節已升格為全國統一假日，相關金融與公共服務也會調整：