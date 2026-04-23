我是廣告 請繼續往下閱讀

為了搶攻年輕族群選票，國民黨新北市長參選人李四川正式進軍社群平台Threads，試圖拉近與年輕世代的距離。競選團隊特別為工程背景出身的他打造嶄新形象，結合時下流行的諧音梗，讓川伯也能玩轉網路話題。李四川首波貼文就以「問一下，第一次上『滑脆』大橋，要先做什麼？」作為開場，巧妙呼應「華翠大橋」與「滑Threads」的諧音，引發討論。李四川笑稱，華翠大橋對他來說再熟悉不過，過去無論是在新北還是台北服務期間，為交通與建設奔走無數次。「板橋那端我做過、萬華這端我忙過。但還沒在華翠大橋旁『滑脆』過。」李四川表示，川伯剛上脆，未來會透過Threads持續與年輕人互動，分享更多橋上、橋下的故事。隨後，他也在留言區補充說：「有什麼要教我的，歡迎留言。我會看。」貼文一出，立刻吸引不少自家人前來朝聖，同黨立委陳菁徽馬上留言「當然是先追蹤我呀，川伯」，前發言人楊智伃也大讚「希望常常在脆上看到川伯」，新北市議員江怡臻笑稱「天氣好熱，這梗好冷，川伯要確耶」，高雄市長參選人柯志恩則表示「滑到川伯的第一張照片就笑了，期待未來川伯讓新北的橋都保持暢通」。