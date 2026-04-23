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芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆今（23）日徹底征服大聯盟！今白襪對陣亞利桑那響尾蛇雖以7：11敗北，不過村上宗隆演出個人連5戰開轟，總計24場累計10轟，速度突破大谷翔平創下的28場10轟，就連整體攻擊指數（OPS）也飆升至1.026，成全美聯僅有的3位「OPS破1」頂尖強打之一。對此，村上宗隆表示很開心，但也謙虛回應，「對於輸球感到很不甘心，明天想再多拿一點分數。」展現贏球野心。白襪今天對戰響尾蛇，在七局上落後5分、無人出局一壘有人的局面下，擔任先發第3棒、一壘手的村上宗隆，強烈揮擊一顆進入紅中偏低失投、約146公里的四縫線速球，村上的擊球速度更來到177.3公里，形成飛行距離137公尺的特大號2分砲，不過白襪最終仍以7：11敗北。然而這記全壘打不僅讓村上宗隆以24場10轟，突破大谷翔平寫下的日籍選手28場10轟紀錄，村上也在美聯全壘打榜上超車洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge），躍上聯盟第二，本季有望挑戰60轟以上成績。對於自己突破大谷翔平、賈吉的「破紀錄」演出，村上宗隆謙虛表示，「完全沒那回事，拿來比較實在太失禮了，希望能繼續留下更多成績。」現年26歲的村上宗隆，今年在大聯盟經歷克服低潮後，突然猛敲全壘打，目前還累積連5戰開轟紀錄，整體攻擊指數（OPS）更來到了1.026的高水準。本季美國聯盟中，指標超過1.000的球員僅3人。對此，村上宗隆分享，「很開心」，但也對於輸球感到很不甘心地表示，「明天想再多拿一點分數。」顯示想幫助球隊贏球的野心。響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）看到村上宗隆的好表現也感嘆，「他會成為一名特別的球員，我一直都知道他很有天賦。」曾率領白襪奪冠的前傳奇教頭吉倫（Ozzie Guillen）也表示，「我早就有預感會變這樣！」經過幾場的觀察後他認為，「我很早就知道他能打多少、會有什麼樣的打擊表現。」並稱讚村上宗隆的拚勁。