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離岸風電區塊開發第三階段（3之3）正在進行招商，但近年來許多外國風電開發商都出走台灣，讓外界擔心招商成果不佳。經濟部長龔明鑫今（23）日解釋，這次招商規則與先前有所不同，也沒有再強制國產化，更說有超過「1隻手」的廠商來拜會過，因此仍有信心；針對無法執行風場，他說，預計明年會召開（3之4），目標2032年、2032年前併網。先前再出現法國電力能源台灣公司（EDF power solutions Taiwan）農曆年傳出遣散台灣員工，連帶也讓風場爛尾。龔明鑫昨（22）日在立法院表示，有興趣廠商非常多，更預告很快會推出3之4。他今日表示，先前在推出區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2）時，是因為外界批評躉購價格太高，因採才改為競標價格，但因為廠商都改用0元投標，導致競標辨識度消失，必須仰賴國產化執行狀況，連帶許多廠商在執行能力、財務能力遇到困難就無法執行，但這些風場的空間容量都還在，經濟部將會盡快移往3之4去競標。而3之3已經改變招商規則了，包括用ESG評分、取消強制性國產化，認為這樣可以比較好選出具有能力、財務狀況良好的開發商，他更透露，目前來拜會廠商有超過「1隻手」，也就是至少5家以上，對方最關心還是選商機制。他補充，行政院及能源署都還在盤點未來可以開發風電的空間，像是近期都還是使用近海的固定式風機，未來往遠海的地方推動時，就可以考慮浮動式風機，目標還是往 2050 年的時候可以達到 40GW，初步預估如果到 2035 年，2035 年的話也許將近 19GW，屆時離岸風電發電量將可占整體發電的25%。至於3之4 招商時間，他說若 3之3 今年年底前可以順利完成選商，最快就是明年對外招商，並且在2031年、2032年併網。