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隨著醫療科技飛速進展，達文西手術等精準醫療廣泛應用，相關自費醫療費用動輒數十萬元，已成為許多家庭沉重的經濟負擔。為協助民眾因應日益普及的高自費醫療，全球人壽宣布推出兩款全新一年期實支實付醫療險附約—《全球人壽實分鑫安醫療費用健康保險附約（XHD）》（以下簡稱「實分鑫安」）與《全球人壽全心全意2自負額醫療費用健康保險附約（XHP）》（以下簡稱「全心全意2」），兩項商品分別聚焦「基礎防護」與「進階補強」的保障需求，提供更彈性的醫療保障組合，協助保戶建構完整的醫療防護網，從容面對日漸攀升的醫療支出。《實分鑫安》作為「基礎防護」的推薦首選，突破傳統實支實付的框架，採用「實支實付」結合「定額給付」的雙軌設計，完整涵蓋住院與門診需求，讓民眾在面對醫療時擁有更全面的保障。包括以下四大特點：(一)、特定/重大手術定額加碼，保障更有感：針對置換人工水晶體、人工全膝關節等8項常見特定手術，提供定額「特定醫材補助保險金」；若面臨腎臟移植、冠狀動脈繞道（二條血管以上）等50項重大手術，更加碼給付「重大手術慰問保險金」。這筆額外的定額給付，能讓保戶靈活運用於術後休養、營養品補充或填補家庭臨時開銷，減輕突發醫療事件時的壓力。(二)、重症額度翻倍，提高應對力：考量重症醫療費用往往高於一般住院，若保戶於入住加護病房或燒燙傷中心期間，每日病房費用與住院醫療特定費用限額將自動調高至原限額的2倍。(三)、門診處置納入保障，貼合新型醫療趨勢：因應醫療技術進步，許多手術在門診即可完成。「實分鑫安」將健保227/3343章節門診手術以及多達145項門診特定處置納入保障範圍，呼應現代醫療趨勢，減輕民眾在門診治療時的負擔。(四)、日額選擇權，提高理賠靈活度：申請理賠時具備高度彈性，保戶可依實際狀況，將「每日病房費用保險金」及「住院醫療特定費用保險金」改為「日額」方式申請給付，有效補貼因病停工的薪資損失。《全心全意2》則是「進階補強」的絕佳利器。針對已有基礎醫療保障並且希望再強化高額醫療支出防線的民眾，採用「自負額機制」，以更精省的保費大幅提高醫療雜費保障，協助保戶有效補位自費醫療缺口，小保費換取大保障。包括以下二大特點：(一)、保費精省，高效補強重大醫療缺口：保戶自行承擔依條款約定計算的扣除額，超過部分由保險公司在限額內實支實付。此設計能有效降低保費，適合用來疊加在既有的實支實付保單上，鎖定高額自費醫療的保障缺口，達到「用小錢換大保障」的投保效果。(二)、住院照護定額補貼，減輕住院期間的生活壓力：只要有住院，即依照住院日數給付定額「住院照護保險金」。這筆資金可用於聘請看護、購買營養品或作為收入補貼，讓住院期間獲得更全面的照護支持。更重要的是，醫療險最怕保障中斷，尤其在高齡階段，醫療需求大幅提升。「實分鑫安」與「全心全意2」不論理賠次數或體況變化，只要持續繳費，皆「保證續保」至81歲之保單週年日（繳費至80歲），守護保戶到醫療需求最高峰的銀髮階段，並且持續提供穩固的保障依靠，避免關鍵時刻的保險斷層風險。全球人壽建議，民眾可善用「實分鑫安」與「全心全意2」的商品特點，依據自身人生階段、家庭責任與財務餘裕情況，靈活搭配「基礎＋補強」的醫療保障，量身打造最適合自己的醫療組合：小資族或新生兒：可優先選擇「實分鑫安」作為入門型的醫療保障，兼顧實支實付與定額補貼的雙重優勢，不僅涵蓋住院與門診的保障範圍，也能以定額給付彈性支應突發性醫療支出，是打造醫療保障基底的聰明選擇。家庭支柱或熟齡族：若原先已有醫療險，建議疊加「全心全意2」，利用自負額設計拉高醫療雜費額度，從容應對精準醫療、高端醫材、新型治療等高額醫療花費，強化家庭財務安全網。在醫療通膨與高自費醫療的趨勢下，全球人壽期盼能透過兩款商品的靈活配置，協助民眾打造出最符合個人需求且全面的醫療保障後盾。