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對於美國政府有正式給台灣的發價書的相關的這些軍購，我們都會全力的來支持。

國民黨主席鄭麗文傳出最快將於6月訪問美國，在訪美前夕國民黨團拋出願意將政院版的1.25兆特別預算額度調整到8000億元。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（23）日表示，國民黨很堅定支持軍購，只要是美國政府有正式發給台灣發價書的軍購，國民黨都會全力支持。韓國瑜今日下午主持朝野黨團協商，第二度協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案。傅崐萁並於會前受訪，傅崐萁表示，中華民國國軍必須要使用世界一流的武器來守護台灣。國民黨強烈的支持，我們要充實的國防，更要讓人民每一分、每一毫民脂民膏，都要非常清楚的來確認，是不是買到最好的武器，能夠好好的守護台灣，更要愛惜所有軍人的生命，能夠保家衛國。「對於軍購，國民黨的立場很堅持，就是支持軍購。」傅崐萁說，對於這個軍購的條例，國民黨也是權力的來支持，待會在整個朝野協商討論過程當中，大家都會看到。只要來自於美國，是正式由美國政府授予台灣的這些一線的武器，國民黨都會全力的支持，因為這關係到未來整個後續的延壽維修，讓這些武器能夠持續的長久的使用，而不會有任何的弊端。就像過去商業購買的，比如說拉法葉艦等等，不只有巨額的回扣，還有出人命等，包括後續延壽維修，都會有碰到相當大的困難。傅崐萁強調，民脂民膏，我們要把它看好，台灣更需要來守護。