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台股今（23）日開高走低，再度上演大怒神行情，上下劇烈震盪差超過1757點，收盤下跌164.32點，終場以37714.15點作收，成交量爆出1.4兆大量。台積電則收紅，上漲30元，收在2080元。櫃買指數跌勢慘烈，收盤下跌13.76點，報381.32點。權值股收盤仍漲跌不一，台積電收漲30元，來到2080元；鴻海上漲4元，收225元；台達電跌35元，來到1980元；廣達下跌13元，報322元；聯發科下跌80，收2215元；富邦金呈平盤，收在88.3元。盤面上，大盤呈現頹勢，電子股幾乎一片倒，傳產股卻異軍突起。營建與水泥族群興富發強勢，開盤跳空漲停，收37.4元；達欣工也強漲逾7%。塑化與化學族群也獲得買盤青睞。台達化、永裕早盤雙雙跌至盤面下，午盤又飆上漲停板，漲勢驚人。三晃也收漲停，勝一漲逾6%。其他強勢個股如可成也收漲停，創意開盤也攻上漲停板，隨後漲勢回落，收盤漲逾6%，表現也不遜色。市場分析，今日賣壓重心集中在電子股，尤其是半導體、PCB、網通及電腦週邊族群。台股今日漲幅前十排名分別為印能科技、興富發、川寶、可成、華宏、精確、精湛、聯策、旭然、淳紳。成交量前十排名則為主動統一台股增長、主動群益科技創新、元大台灣50正2、凱基台灣TOP50、群創、友達、元大台灣50反1、主動國泰動能高息、聯電、旺宏。