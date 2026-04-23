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▲學生憑藉精湛技藝演出劇碼《林半仙傳奇》，成功蟬聯傳統偶戲類「特優」獎項。（圖／高市府教育局提供）

高雄市立阿蓮國中傀儡偶戲社在「114學年度全國學生創意戲劇比賽」中，學生憑藉精湛技藝演出劇碼《林半仙傳奇》，成功蟬聯傳統偶戲類「特優」獎項。這已是該校連續第 11 年摘下全國最高榮譽。本次參賽劇碼《林半仙傳奇》由在地專業團隊「錦飛鳳傀儡戲劇團」薛熒源團長親自編劇。故事描繪神秘人物「林半仙」不畏權勢，勇闖錢莊替百姓伸張正義，最終平定惡霸、恢復市集祥和。全劇開場即以官商勾結的情節緊扣觀眾心弦，配合流暢的操偶技術與視覺設計，贏得評審高度讚賞。評審團一致肯定學生跨越年齡的成熟表現。其中，林映辰同學挑戰「一人分飾三角」，在角色轉換間游刃有餘；飾演主角的高珮綺同學則在集訓期間透過反覆錄音揣摩情感，將台詞與肢體動作完美結合。評審感嘆：「以國中生之姿，能將 16 條絲線操控得如此流暢細膩，實屬難能可貴。」阿蓮國中傀儡偶戲社長期由榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」的薛熒源團長及張雪香老師共同指導。薛團長指出，傀儡戲的操作極具挑戰，學生需掌握超過16 條絲線的複雜技法，還需兼顧布景、燈光與音效。儘管練習過程艱辛，學生們仍樂在其中。校長盧彥勳表示，傀儡偶戲社的核心精神在於「文化傳承」與「手腦並用」。透過專業指導與紮根練習，學生們不只保留了傳統藝術之美，更在團隊合作中建立自信。校方期待未來能讓更多年輕學子親近傳統偶戲，讓這項珍貴的技藝持續在校園開花結果。