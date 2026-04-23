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民進黨2026台北市長人選至今難產，傳將派知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋出戰。對此，國民黨台北市議員游淑慧近日在節目上表示，若民進黨真的推派沈伯洋出戰北市長，國民黨選戰將面臨困難，因為沈伯洋只能打負面議題，會使國民黨難以攻擊，而民進黨支持者投票意願可能會降低，恐導致小雞（議員參選人）選將選情慘淡。游淑慧表示，若2026年民進黨派出沈伯洋對決蔣萬安，「要打沈伯洋他負面議題，沒什麼好打，因為他沒做什麼事」，打他發言很瞎，但他每句話都很瞎，國民黨將面臨艱困戰局，不同於2022年時「陳時中」參選，許多議題「信手拈來」。游淑慧分析，民進黨此次採取保守提名策略，提名席次減少，新人難以出頭，「對民進黨來說，他們更怕的是，因為這次已經是保守提名，提名席次少」，加上支持者打開電視看到慘不忍睹的發言，導致不想去投票，又沒有去拉票動力，可能影響投票率。游淑慧指出，若藍綠支持者雙方皆無投票意願，將導致選情冷卻，支持者不出來投票，擔心新人難以衝刺，進一步影響選舉結果，民進黨基層選恐會「瑟瑟發抖」。