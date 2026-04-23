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現年31歲的「前道奇少主」比尤勒（Walker Buehler），今年休賽季小聯盟約轉戰教士，擠進開幕戰先發輪值，但表現慘澹，今（23）日在「打者天堂」庫爾斯球場先發，慘被東道主科羅拉多洛磯打爆，苦撐2.2局就被打出8支安打、失4分退場，教士終場3：8輸球，比尤勒也苦吞本季第2敗。比尤勒去年遭紅襪釋出後，轉戰費城人3場先發防禦率僅0.66，讓他獲得續拚大聯盟機會，休賽季與教士簽下小聯盟約，試圖東山再起，雖然成功擠進先發輪值，但本場以前4場出賽1勝1敗、防禦率4.58，表現與過去相比差異不小。本場比尤勒面對國聯西區墊底的洛磯，從開局就投得不太順，最終用82球只吃下2.2局就退場，被打出8支安打、3保送，失4分都是自責分，防禦率暴漲到5.75，最終苦吞本季第2敗。值得注意的是，洛磯本戰推出的先發投手是36歲日籍資深強投菅野智之，有別於前道奇少主掙扎表現，菅野智之穩穩投出5.2局僅失1分好投，本季首度出賽時未挨轟，也順利收下本季第2勝。