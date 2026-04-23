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台中市議員吳佩芸今(23)日於議會質詢指出，台中市固定式測速照相數量已居全國第二，僅次於新北市，然而交通事故及死傷人數卻仍蟬聯六都之冠。她批評市府過度依賴科技執法，卻忽略根本的交通工程改善，政策方向已嚴重偏差，呼籲應回歸道路設計優化。根據交通部「道安總動員」最新統計，台中市今年1月交通事故總件數達6,231件，死傷人數8,127人，數據不僅高居六都第一，且與其他縣市差距明顯。吳佩芸直言，「測速照相越裝越多，事故卻沒減少，這就是警訊！」吳佩芸舉例，公益路部分路段在短短幾個路口內，車道規則反覆變動，機車路權忽而開放內側、忽而禁行，混亂的工程規劃讓用路人難以判斷。她強調，當測速照相被質疑淪為「政府提款機」而非安全工具時，市府應檢討其必要性。對此，吳佩芸要求副市長黃國榮應督導交通局與警察局進行數據整合，若某路段設置測速後違規件數未降，應檢討是否為「速限過低」或「道路設計結構問題」。她重申，交通安全不能只靠罰單，唯有透過正確的道路工程，才能真正守護市民安全。