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▲休士頓火箭連兩戰進攻效率低迷，即便多次掌握出手機會，投籃命中率與三分準星崩盤，進攻端陷入全面停滯。（圖／美聯社／達志影像）

▲在詹姆斯領軍下，洛杉磯湖人以高強度包夾與鋒線輪轉建立防守網，史馬特（Marcus Smart）與替補群成為壓制火箭的關鍵戰力。（圖／美聯社／達志影像）

「湖人vs.火箭」系列賽G3在火箭主場，系列賽0：2落後的火箭「必勝」。G3 火箭一定要贏，但不一定會贏，火箭沒有退路，面對湖人教練JJ Redick防守策略，大半場死釘Kevin Durant，一持球馬上進行包夾，把Kevin Durant孤立在三分線外或弧圈頂，火箭進攻節奏和戰術傳導幾乎「全面卡死」。Kevin Durant被湖人防守圍堵+一釘四區域戰略孤立有效困住，火箭只剩下中鋒Alperen Sengun單打再單打，以及其他鋒線球員賭手氣又缺乏自信跳投，G2火箭下半場中遠距離跳投13投4中就像災難，全隊被湖人防守困死。JJ Redick確實高明，防守針對性和快速應變，讓火箭根本喘不過氣，甚至束手無策。但武器庫滿滿的火箭也確實太過呆板，Kevin Durant被湖人針對性防守帶包夾孤立困死，火箭第二支主要外線Reed Sheppard從板凳上來替補根本失去角色和比賽節奏，Sheppard上來應該就是要搶投、積極攻擊籃框、全力改變比賽節奏，而不是上來組織或打控球。火箭兩個最重要持球點被湖人防守戰略活活困住，結果就是這樣：G1火箭全場只攻下98分，投籃命中率3成8，三分命中率3成3，根本慘不忍睹。火箭比湖人多出手27次，差一點就把籃框砸壞。G2火箭只攻下94分，投籃命中率4成，三分命中率2成4，情況還是很糟。火箭比湖人多出手17次，但還是打出火箭想要的快速反擊、高效快攻和內外兼修團隊。Reed Sheppard被火箭教練Ime Udoka用廢，Kevin Durant被湖人針對性防守帶包夾困住，火箭進攻第一起手式不是自廢武功就是被孤在外頭，進攻打不開，比賽一直無解。火箭最後武器是進攻籃板和二波攻擊，G1 搶下21個進攻籃板，比湖人多18個，G2搶下17個進攻籃板，比湖人多8個，但還是沒能輾壓湖人禁區，創造禁區和攻防優勢。G3火箭沒有退路，只能贏不許輸，輸了比賽就是0：3落後，情勢難以挽回。這場比賽ESPN賽前分析預測是火箭有66%勝算，並不意外。G3我的評論+分析：1、理論和現實，火箭都要贏，湖人不可能三場比賽防守執行力和戰略都能如此完美。火箭從來都不是軟柿子。2、Kevin Durant非常憤怒，打壞兩場比賽，被湖人層層困死，生氣KD即將要爆發，帶領火箭反撲。3、湖人三分手氣和投籃節奏連續兩場比賽都順風順水，幸運到無法形容，尤其是Marcus Smart和Luke Kennrad兩人前兩戰三分球23投14中，三分命中率超過6成，這是難以置信的手氣。湖人除非三分球繼續神下去，用超過5成以上三分命中率，不斷命中高難度進球，解決進攻得分問題，為41歲老頭LeBron James拉開空間，為Marcus Smart創造更多突破機會，否則湖人G3肯定會遇上大麻煩。但湖人更重要的贏球武器其實是三名替補防守工兵Jaxson Hayes+Jarred Vanderbilt+Jake LaRzvia，這三名身高都在201公分以上鋒線即使沒能投進空檔球和三分，但他們在防守包夾和對位拼搶都產生十足能量，這三名被忽略角色球員+Marcus Smart建立的防守體系和執行力其實是湖人最關鍵卻被忽略的贏球底氣。我還是押湖人贏下G3。