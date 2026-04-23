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洛杉磯道奇今（23）日0：3不敵舊金山巨人，但先發投手大谷翔平再度投出6局飆7K無失分超狂表現，本戰他的球速也受到關注，全場有16顆球超過100英里（約161公里），均速98.8英里（約159公里），寫下投滿6局情況下的生涯最快均速紀錄。大谷翔平賽後受訪坦言本戰狀況比之前更好，主因一切都跟科學有關，「我會用科學的方法來分析，是什麼因素導致這種情況。」大谷翔平本場用91球投完6局，只被打出5支零星安打、7次三振無保送也無失分，雖然因為打線熄火無緣第3勝，但防禦率也進一步下修到0.38，另外球速方面，本場狂飆本季新高的100.6英里（約161.9公里）火球，平均球速達到98.8英里（約159公里），是自升上大聯盟以來第5快的單場均速，也是他投滿6局或以上單場最快的球速。儘管這其中包含他上去復出後不久的幾場短局數，但他均速最高的7場比賽，都是在他2023年第2次右肘手術之後進行的，這證明他歷經大傷後、康復後訓練的極高成效。大谷翔平賽後受訪談到自己快速球的感覺，他透露上一戰投得不太好，但今天感覺不錯。「我能把球投到我想投的地方，包括掌握球的旋轉。」大谷翔平認為，能夠主導投球表現、提升球速，一切都跟科學有關。「我會用科學的方法，來分析是什麼因素導致這樣的結果，我會去回顧一下這場比賽和上一場比賽，找出哪些地方做得好，哪些地方能讓我的球速維持下去。」大谷翔平本場6局投球完全沒有保送，但他分析比起不投保送，能夠掌握球的進壘點是他更很關注的事，「最棒的是，能夠把球投到我想投的位置，我認為這是關鍵因素。雖然我被安打多於保送，但我想這恐怕難以避免。不過，如果我能隨心所欲地投出更多三振，我覺得安打和保送哪個都無所謂。」大谷翔平最後也談到，本季二刀流解禁後，也會有感到身體疲勞的時候，「但我能夠順利地參加每一場比賽，身體狀況良好沒有受傷，我想這是最重要的事情。」