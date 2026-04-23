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▲樂天桃猿魔爾曼表示，來台前曾經向台鋼雄鷹前洋投石萬金討教中職文化。（圖／台鋼雄鷹提供）

中華職棒樂天桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman）過去曾效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者隊體系，與張育成、吉力吉撈・鞏冠當過隊友。首次來台打球，魔爾曼透露曾向石萬金（Spenser Watkins）、克迪（Kirk McCarty）等中職前洋投討教一些關於中職的文化；魔爾曼笑說，目前還在適應飲食，但他卻滿喜歡吃「豬血」，「喝酸辣湯時吃到豬血，聽到時可能覺得有點噁心，但如果不知道它是豬血的話，我可能會更早就嘗試，因為吃起來其實蠻好吃的。」魔爾曼現年29歲，2018年大聯盟選秀第13輪加入印地安人隊（現守護者隊），生涯未有大聯盟經驗，2024年離開美職體系，轉往獨立聯盟、波多黎各聯盟發展，今年首次來亞洲打球。本季出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率2.52，共繳出2場優質先發，談到台灣打者，魔爾曼說，「每個打席、甚至每顆球都不能掉以輕心，如果有失誤的話，打者就會對我造成很大的傷害。」魔爾曼說，雖然是第1次來台灣，但已經聽了不少關於台灣棒球的事情，他透露，來台前曾向台鋼雄鷹前洋投石萬金、中信兄弟前洋投克迪討教，「我詢問他們，關於中職或台灣發生的好事，能來台延續生涯，是很好的方式，也是不錯的體驗。」此外，隊友艾菩樂（Tyler Eppler）對他的幫助也很大，「他在這邊很多年了，會跟我講一些訣竅，更像是心靈導師。」魔爾曼說，因為曾效力印地安人隊體系，跟張育成、吉力吉撈・鞏冠等人當過隊友，也跟林家正認識，「我有跟吉力稍微打過招呼，如果能敘敘舊，是很棒的一件事。」對於來到台灣後的生活，魔爾曼說飲食的部分還在習慣，「有些很喜歡，有些還不太習慣。」他笑說暫時還不敢嘗試臭豆腐，但有一個食物，是他原本不敢嘗試，吃完後卻滿喜歡的，就是酸辣湯中的「豬血」，「聽到『豬血』可能會覺得有點噁心，但如果不知道它是豬血的話，我可能會更早就嘗試，因為吃起來其實蠻好吃的。」