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李卿因《逐玉》爆紅 與喻鐘黎共組CP

▲李卿（右）被拍到與女子互動親密，爆料畫面曝光後，大部分網友留言緩頰，認為他是演員，談個戀愛沒什麼。（圖／翻攝微博）

李卿爆秘戀 網友發聲緩頰：演員談戀愛沒啥

陸劇《逐玉》播出後爆紅，除了主演張凌赫、田曦薇人氣飆升，劇中CP也引發熱議。不過昨（22）日中國狗仔劉大錘卻爆料劇中男星秘戀中，今影片曝光是劇中戲裡扮演「公孫鄞」的李卿，被拍到與女子互動親密，不僅一起遛狗、還返回住處過夜，引起網友熱議。李卿因《逐玉》「公孫鄞」一角走紅，與飾演「長公主」的喻鐘黎組成CP，甜蜜互動深受觀眾喜愛。然而，李卿卻遭狗仔爆料戀情，被拍到與陌生女子一起遛狗，互動相當親密且熱絡，接著兩人更一同返回住處，一直到隔天衣服的沒換，直接去公司。李卿戀情曝光後引來熱議，狗仔批評他在《逐玉》播出期間，與喻鐘黎製造CP感，包括直播、拍共創影片，卻隱瞞現實戀情，有「消耗粉絲信任」之嫌。不過，大部分網友則認為李卿並非偶像，且他也從未說自己單身、刻意營造CP，緩頰：「人家是演員，談個戀愛怎麼了？就算戀愛也正常吧，他是演員也不是偶像，結婚都很正常的。、「演員非偶像談戀愛沒啥吧」。李卿因《逐玉》衝上事業高峰，清秀外型吸引一票粉絲，日前全身包緊緊出現在機場，被粉絲一眼認出，立刻包圍上去，只見李卿雙手合十請大家放過，但粉絲仍拿起手機猛拍，一舉一動都備受關注。