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▲劉謙從2009年開始，7度登上中國最多人看的除夕節目央視春晚表演。（圖／微博@央視直播）

▲劉謙癌症痊癒後還染了新髮色，變得更帥了。（圖／微博＠劉謙）

紅遍亞洲的魔術師劉謙曾7度登上中國央視表演，這是許多中國藝人夢想中的舞台，他靠著魔術師的身分做到了，劉謙的身價更因此水漲船高。2009年時，有工作人員爆料，劉謙一場10分鐘長度的表演，出場費就要60萬人民幣（約新台幣277萬元），相當驚人；因此外界估算，劉謙巔峰時的年收入應該有破4億元。劉謙12歲就從世界級魔術師大衛考柏菲（David Copperfield）手中，接下台灣青少年魔術大賽冠軍獎盃，奠定了他的魔術之路。2009年，劉謙更首度登上中國央視春晚表演，他現場將一枚戒指放入一顆全新的雞蛋中，神奇的演出搭配上劉謙的口頭禪：「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，一夕間讓劉謙紅遍兩岸。劉謙也因此開始接到許多大大小小的商演，據《重慶時報》報導，到了2010年初，劉謙的酬勞已經成功翻倍，以一場60萬人民幣的價碼接下央視元宵晚會表演。而該場演出時間在10分鐘左右，等於劉謙每分鐘進帳6萬人民幣（約新台幣27萬元），相當驚人。《非凡新聞》2010年則報導劉謙年收入破4億元，這是許多明星都望塵莫及的數字。不過劉謙的魔術之路也並非一帆風順，他2013年在春晚表演結束後，一度被中國封殺，因為他上日本綜藝節目跪坐的畫面，被人惡意剪輯成跪拜日本天皇，引起偏激群眾的反感。劉謙因此失去許多工作機會，更欠了130萬元的房租，讓他一度陷入低潮；好在2019年劉謙就被解禁，再度登上央視演出，收入才逐漸恢復穩定。如今的劉謙依然在當魔術師，不過他2024年曾罹患肺腺癌，手術休養約1年左右，才再度在鏡頭前露面。劉謙也表示現在的自己對逆境看得很開，「人生就像跳舞，不是為了最後的Ending Pose，而是專注中間的過程」，簡單字句透露他經歷人生跌宕起伏後的淡然心境。