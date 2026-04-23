總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，因3個非洲國家取消專機飛航許可而臨時喊卡。美國國務院表示，這些國家是在中國的指使下，干擾台灣官員例行旅行的安全與尊嚴，要求北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（23）日回應表示，美方的指責「完全是混淆是非，顛倒黑白」。
根據《路透社》報導，美國國務院發言人向《路透社》表示，對中國指使非洲國家撤銷台灣總統的飛航許可感到擔憂，稱這是對國際民航體系的濫用，國家對其領空的管理責任應出於確保航空安全，而非作為北京的政治工具，認為賴清德出訪喊卡是北京威脅國際和平與繁榮的案例，要求中國停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓。
中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到美國國務院的批評時回應表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨，大義所在」。
郭嘉昆強調，「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受」。
郭嘉昆表示，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止藉台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂『邦交』，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。
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中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，被問到美國國務院的批評時回應表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向，大勢所趨，大義所在」。
郭嘉昆強調，「美方對中方捍衛國家主權和領土完整的正當行動指手畫腳，對有關國家維護一個中國原則的正義之舉橫加指責，完全是混淆是非，顛倒黑白。中方堅決反對，絕不接受」。
郭嘉昆表示，「中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止藉台灣問題干涉中國內政，停止助台鞏固所謂『邦交』，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。