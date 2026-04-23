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麻疹初期3症狀 醫：併發腦炎、肺炎機率高

一名10個月大的寶寶前一晚高燒到39度C，隔天就醫時，媽媽主訴輕微流鼻涕，沒有咳嗽，食慾和活動力也還算正常，理學檢查耳膜、呼吸音都正常、喉嚨有一點發炎。醫師告知注意玫瑰疹可能性。書田診所小兒科主任醫師蘇軏提到，後續寶寶回診已經退燒，臉上、軀幹到四肢長滿不痛、不癢的紅疹。醫師表示，個案從發燒的第4天後身上開始出現紅疹，且愈來愈多，蔓延到臉上、四肢。因為孩子近日也有輕微腹瀉，蘇軏說，這些症狀正是典型的玫瑰疹。醫師提到，造成玫瑰疹的病毒不只一種，包含人類皰疹病毒第六型（HHV-6）及第七型（HHV-7），通常好發在2歲內的嬰幼兒。蘇軏提到，典型症狀是會反覆高燒，體溫高達39、40度，精神狀態在高燒時會有點懶洋洋，但退燒後活力很好。通常沒有明顯咳嗽、流鼻水等呼吸道感染症狀。多數患者發燒4、5天才會退燒、出疹子，且通常由身體軀幹開始，擴散到四肢、臉部，就可以確定診斷。蘇軏說，出疹時間點非常關鍵，玫瑰疹大多在退燒後出現，如果高燒和出疹子的時間上有交疊，要當心川崎病、猩紅熱或其他出疹性疾病的可能，建議盡快回診評估。近期國外麻疹疫情嚴峻，蘇軏說明，若有接觸疑似案例或預計前往日本、東南亞旅遊者要特別提高警覺。玫瑰疹、麻疹的共同點是都會發燒、出現紅疹，但其伴隨症狀、併發症風險都大不相同，麻疹在初期會有「3C」的症狀，如咳嗽、鼻炎、結膜炎，除了高燒外，口腔內側黏膜可能出現「柯氏斑點」。相較於玫瑰疹，麻疹患者併發中耳炎、肺炎及腦炎的機率較高。蘇軏說，目前在滿1歲及滿5歲至入小學前，會接種MMR疫苗，建議預計前往麻疹流行地區旅遊者於出發前接受完整疫苗接種。玫瑰疹的治療方面，主要以退燒和觀察症狀變化，體溫超過39度容易感到不適，按照醫師開立的頻率使用退燒藥即可，由於玫瑰疹要等到退燒且出疹子才能確定診斷，若是出現預期外的症狀應提早回診評估其他疾病的可能。蘇軏提醒，玫瑰疹引起嚴重併發症的機率較低，但須仔細觀察症狀變化才能和其他疾病區別，此外，約3%至13%玫瑰疹患者因高燒太快，在特定體質的人身上會引起熱痙攣，若是痙攣持續時間超過5分鐘、頻率太高、合併意識不清或呼吸困難便要立即就醫。