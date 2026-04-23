紅豆食府千金、名媛蔡依珊擁有絕頂顏值、大家閨秀氣質，出生名門望族，據傳身家達千億元，她與國民黨前副主席連勝文結縭約19年，育有兩名兒子，目前為自家即食品牌創意總監，忙於事業也不忘做公益，形象優質。蔡依珊近日難得分享幫姊姊蔡依倫慶生的照片，51歲蔡依倫保養得宜，視覺年紀至少減齡10歲，難以想像已經年過半百。
蔡依珊同框蔡依倫 姊姊彷彿被歲月善待
昨（22）日蔡依珊在IG限時動態放上和姊姊蔡依倫的合照，她穿著條紋襯衫，綻放甜美笑靨，蔡依倫則中分長髮披肩，著杏色襯衫親暱靠著小妹，露出微微淺笑，今年滿51歲的她，膚色潔白透光，臉上、頸部沒有太明顯的細紋，平滑無瑕疵，狀態十分逆齡。
蔡依珊在配文感性寫下：「幫姊姊慶生，真的是一件很快樂、很幸福的事！」足見姊妹倆的關係緊密。
蔡依倫曾任新聞主播 與蔡依珊姊妹情深
蔡依倫出身於台中清水望族，家族在航運、餐飲界均有顯赫背景，她擁有美國哥倫比亞大學組織心理學碩士學位，曾經擔任年代新聞主播與大愛電視台英語新聞主播，也任職過故宮博物院英文總編輯及倫華文化藝術基金會董事長，更多次受邀擔任時尚品牌大使。蔡依倫2006年嫁給倫華集團總裁林靖倫，育有一雙兒女。
蔡依珊與蔡依倫雖然在婚後各自忙碌家庭和事業，但姊妹倆經常在公開場合或私人聚會中同框亮相，舉手投足間展現出血濃於水的好感情，此外，蔡依珊在創業與投入公益的過程中，蔡依倫始終是她最堅實的精神支柱，兩人為名媛圈公認的模範姊妹花。
資料來源：Patty Tsai 蔡依珊IG
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昨（22）日蔡依珊在IG限時動態放上和姊姊蔡依倫的合照，她穿著條紋襯衫，綻放甜美笑靨，蔡依倫則中分長髮披肩，著杏色襯衫親暱靠著小妹，露出微微淺笑，今年滿51歲的她，膚色潔白透光，臉上、頸部沒有太明顯的細紋，平滑無瑕疵，狀態十分逆齡。
蔡依珊在配文感性寫下：「幫姊姊慶生，真的是一件很快樂、很幸福的事！」足見姊妹倆的關係緊密。
蔡依倫出身於台中清水望族，家族在航運、餐飲界均有顯赫背景，她擁有美國哥倫比亞大學組織心理學碩士學位，曾經擔任年代新聞主播與大愛電視台英語新聞主播，也任職過故宮博物院英文總編輯及倫華文化藝術基金會董事長，更多次受邀擔任時尚品牌大使。蔡依倫2006年嫁給倫華集團總裁林靖倫，育有一雙兒女。
蔡依珊與蔡依倫雖然在婚後各自忙碌家庭和事業，但姊妹倆經常在公開場合或私人聚會中同框亮相，舉手投足間展現出血濃於水的好感情，此外，蔡依珊在創業與投入公益的過程中，蔡依倫始終是她最堅實的精神支柱，兩人為名媛圈公認的模範姊妹花。