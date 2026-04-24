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▲張凌赫（右）在《凌探未來》首映禮中，化身理工男講解「貝茲定律」。（圖／微博@星姐微博）

中國男星張凌赫因《逐玉》爆紅，而畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，是演藝圈公認的學霸。近日他化身理工男，素顏拍攝公益紀錄片《凌探未來》，並在22日於北京舉行首映禮。主持人還在現場請張凌赫講解「貝茲定律（Betz' Law）」，他也毫不慌張的詳細解答，但粉絲們卻全歪樓，只注意張凌赫的帥臉，還有人直呼：「他當我理化老師，我應該可以進台積電。」張凌赫近日與Discovery探索頻道、野生救援WildAid，合作拍攝公益紀錄片《凌探未來》。片中張凌赫回到家鄉江蘇深入探索低碳轉型技術，回歸理工男身份進行專業調研。而22日的首映禮中，主持人也在現場請張凌赫講解「貝茲定律」，他先驚訝問：「已經看到這個了嗎？」接著開始詳細解答，「一個風能轉化為電能的一個極限，有一個東西叫做貝茲極限」，接著還把數據等資訊都精準講出來，讓主持人聽完都驚訝到狂拍手。而張凌赫這般專業講解，火速引發網友討論，還有人特地去查張凌赫講的內容，發現就連說到風電機把風能轉化為電能過程的極限59.3%的數據都是完全正確，讓粉絲再度被他的魅力迷翻直呼：「我人生第一次把貝茲定律無走神聽完，老師講的都聽不進去，凌赫一講完，大家都聽懂了」、「原本想說他可能只是講一個概率，查了維基，真的是59.3%。」對他的專業感到非常驚訝又佩服。事實上，張凌赫並不是表演相關科系出身，而是畢業於南京師範大學電器與自動化工程學院，是演藝圈著名的理工科學霸，在邏輯和分析推理上都非常出色。而張凌赫也不只一次公開展現自己的聰明，在節目《開始推理吧》中，製作組也多次出過高難度數學題，但張凌赫都一一破解，讓現場同伴迪麗熱巴、劉宇寧、金靖等人都非常佩服，也證實了他不只有顏，更有腦的多樣魅力。