我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可，總統府只好緊急宣布出訪暫緩。國民黨主席鄭麗文昨日在中常會表示，這是國家嚴重的外交挫敗，追根究底就是民進黨的兩岸論述嚴重錯誤。對此，陸委會副主委梁文傑今（23）日回應表示，希望鄭麗文不要再幫中共塗脂抹粉。陸委會今日舉行例行記者會，針對賴清德出訪喊卡，鄭麗文批評「這是國家嚴重的外交挫敗」，陸委會發言人兼副主委梁文傑表示，他不太理解鄭麗文她的立場到底是什麼，因為她到處在講說全世界都奉行一個中國原則，今天模里西斯這些國家就是聽中共的話，告訴你什麼叫做一中原則，所謂的一中原則，就是只有中華人民共和國才叫做中國，台灣是中國的一部分，那台灣沒有總統。梁文傑說，所以模里西斯這些國家他現在是跟隨中共的意旨，因為台灣沒有總統，所以當然沒有什麼叫總統專機可以來申請航線。如果說照鄭麗文的講法全世界都奉行一個中國原則的話，她應該要興高采烈，他應該要說模里西斯這些國家做的都是對的，甚至要發賀電過去表示感謝。「為什麼他會說外交挫敗？我不太懂鄭立文主席的理由到底是什麼。」梁文傑表示，今天碰到這樣的狀況當然是有史以來的第一次，因為我方並沒有申請去模里西斯這些國家，但是他們用一中原則的理由，來拒絕總統專機過境。對全體台灣人民來說當然都是覺得憤憤不平。但是鄭麗文主作為最大在野黨主席，在這個問題上面，他不太知道她到底是站在哪一邊。國台辦昨天講得很明確，「中華民國沒有總統，簡單講中華民國不存在。」梁文傑續指，鄭麗文她前一陣子跑去中山陵，講中華民國幾年幾年，就以為中共可以容忍中華民國存在，然後又說、又回來又說習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式。經過這次事件那是沒有人會相信，所以希望鄭不要再幫中共塗脂抹粉。這一件事中共的立場是什麼是很清楚。就是沒有中華民國，不承認中華民國，中華民國沒有總統，就是這樣。