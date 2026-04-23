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台中市曾震驚社會的「網咖殺嬰」案，歷經近2年審理，台中地方法院今（23）日一審宣判。24歲潘姓女子被認定在網咖包廂內產子後，徒手掐捏男嬰致死，構成成年人故意對兒童犯殺人罪，判處11年6月有期徒刑，全案仍可上訴。回顧案發經過，時間發生在2023年1月2日，潘女當時獨自包下網咖內的日本和室包廂，直接在室內進行生產，誕下一名男嬰。然而她疑似情緒不穩，竟在產後將男嬰抱起，以雙手掐住頸部並悶住口鼻，導致嬰兒死亡。警方獲報趕抵現場時，潘女僅冷靜表示「小孩已經死了」，並將遺體裝入黑色垃圾袋內，畫面震撼。案發後現場仍持續營業，其他顧客毫不知情。鑑識人員進入包廂採證時，房內床墊留有明顯血跡與羊水，外頭卻仍傳來鍵盤敲打聲，形成強烈對比，也讓整起案件更顯詭譎。審理期間，檢辯雙方對男嬰死因爭執不休。檢方主張，嬰屍頸部出現血點，顯示有外力介入，足以認定遭掐頸致死；辯方則質疑，嬰兒可能在尚未脫離母體、胎盤未剪的情況下，因繞頸導致窒息死亡，並聲請另行鑑定。不過檢方認為法醫研究所報告已具公信力，無需再行鑑定，以免混淆事實。此外，法院審理過程中，也揭露潘女曾以手機搜尋「自己偷偷生產」、「福馬林」、「鹽酸」等關鍵字，顯示其事前可能已有相關準備。更關鍵的是，潘女友人曾進入包廂目睹過程，並依檢警要求模擬現場，指出潘女是雙手掐住嬰兒，甚至將其抬至與自己視線平行的高度。法院綜合相關證據與證人說詞，認定潘女犯行明確，最終依成年人故意對兒童犯殺人罪判處11年6月徒刑。此案因情節重大、手段殘忍，引發社會高度關注，後續是否上訴，仍待觀察。