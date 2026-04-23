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鋒面衝進台灣了！台北、新北市區大雨開轟

▲鋒面雨帶已經開始影響台灣北部縣市，台北市的上班族也拿起雨傘。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新北市新店也已經開始下起大雨。（圖／讀者提供）

北部雨一直下到明天！週六換中南部注意強降雨

▲今（23）日晚間起鋒面雨帶正式壓境台灣，影響期程預估今晚至明晨期間。（圖／記者蕭涵云攝）

鋒面雨帶正式抵達台灣！根據中央氣象署下午16時30分最新衛星雲圖顯示，目前鋒面雨帶已經抵達台灣，台北、新北以及基隆市區都已經出現降雨的情況。氣象粉專「氣象報馬仔」也表示，中部以北至基隆地區，位於鋒面系統主軸，降雨強度最為顯著，為本波降雨最明顯之熱區，。提醒北部通勤族下班還有明天都不要忘了帶雨具，以免淋成落湯雞！據中央氣象署雷達回波圖顯示今（23）日下午 ４點，第一波鋒面雨帶已經開始影響台灣北部縣市，包含基隆市、台北市、新北市都已經出現明顯雨勢，雨帶就像是大軍壓境一般衝進台灣上空。氣象粉專「氣象報馬仔」也提醒，今（23）日晚間起鋒面雨帶正式壓境台灣，全台降雨機率明顯提高，將出現較明顯雨勢，局部地區有大雨或豪雨，須留意短時強降雨發生的可能，並伴隨雷擊與瞬間強陣風，特別是夜班的朋友上下班務必留意雨勢。「氣象報馬仔」也提到，；到了週六（25日）鋒面南移及華南雲雨區東移影響，全台仍為有雨的天氣，此外，加上受東北季風增強影響，北部及東北部地區明後2日白天高溫僅20至21度，整體天氣明顯轉為濕涼型態，「氣象報馬仔」也提醒上述地區的朋友務必加件薄外套，避免感冒受涼。