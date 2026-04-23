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隨著台灣邁入高齡化與長壽社會，壯齡族群的職涯延續與轉型逐漸受到重視。深耕台灣市場40年的錠嵂保險經紀人，近期推出「壯員計劃」轉職專案，並同步強化內部人才培育制度，期待在既有人才基礎上，拓展多元人力來源，回應產業對專業服務人力的需求。錠嵂近年來持續推動數位轉型與人才升級，例如在業務長許雅琳推動下，自2022年啟動「我的2.0班」課程，針對任職滿20年的資深同仁打造轉型訓練，透過教練式引導，結合AI銷售工具與CRM系統，協助同仁優化客戶經營與業務流程。內部統計顯示，參與課程者整體績效平均提升逾三成。對此，許雅琳表示，這些優秀資深夥伴找到新的動能與契機，成為錠嵂重要資產。在內部建立重視壯齡發展的人才培育文化後，錠嵂將目光延伸至壯齡轉職族群，推出「壯員計劃」，為50歲以上轉職者提供專屬業績獎勵；若為錠嵂保戶轉職加入，還可搭配「好客共生」保戶專屬方案，享有加碼獎勵，讓客戶轉化為事業夥伴，創造更具溫度的雙贏關係。曾有一位認同錠嵂文化的退休教官，在64歲時加入團隊，從零開始學習保險專業，第一年即榮獲年度十大新人，隨後更晉升為年收入百萬的「錠嵂藍鵲企業家」，成為壯齡族群成功轉職、持續發光發熱的最佳案例。錠嵂分析，壯齡族群普遍具備穩定的人際網絡與成熟溝通能力，對家庭保障需求亦有較深理解，有利於保險服務的長期經營。隨著產業競爭加劇與人力結構轉變，引入不同年齡層人才，已成為業者調整營運體質的重要方向之一。在母集團嵿鋒控股打造的「一站式保險科技服務平台」支援下，錠嵂保經不僅提供完善的培訓制度與數位工具，更為每一位轉職者打造可長期發展的職涯舞台。無論正處於職涯轉型階段，或希望在人生下半場開創全新可能，現在正是最佳時機。錠嵂摯邀請壯齡族群加入，一同開啟屬於自己的幸福樂活第二人生。