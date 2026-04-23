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前公視董事徐瑞希2024年臉書發文退出台灣民眾黨，後來發現黨籍遭到註銷，她不服民眾黨未遵循正當程序，提告要求確認黨員資格存在，台北地院今日下午判決徐瑞希勝訴，她親自聽判後表示很開心，同時對於民眾黨語重心長，希望民眾黨真正落實民主運作原則，成為一個制度化的政黨，而不是「一人政黨」。本案僅為一審判決，民眾黨可以上訴。徐瑞希是台灣外籍工作者發展協會理事長，曾在2024年民眾黨不分區立委名單上排在第17順位，當年8月她在臉書控訴黃珊珊剝削移工權益並聲明退黨，因此民眾黨在12月20日註銷黨籍。徐瑞希提告主張，她並未正式向民眾黨申請退黨，發文臉書為她個人帳號，文章沒有標記民眾黨或轉發給民眾黨，她也沒有通知媒體報導，民眾黨並未遵守黨章或法定程序就註銷她黨籍。今天下午宣判時，徐瑞希現身北院，聽完勝訴判決後，她第一時間說很開心，從去年2月開始就循黨內途徑申訴，但很可惜，民眾黨做為台灣第三大黨，每年領了1.5億的政黨補助金，但應該依據《政黨法》設立的正當法律程序機制都沒有設立。徐瑞希說，當年很多人都跟她一樣，支持台灣有「新政治」，但很遺憾的，這些日子以來看到的這些事情，真的是讓人心裡非常難過。「我們讓很多對於台灣民主政治改革有期待的一些人真的是非常失望」。徐瑞希認為，她想藉由這個訴訟凸顯民眾黨，能夠在未來真正落實《政黨法》裡面民主運作的原則，把依法行政的機制建構起來，這樣民眾黨才會真正成為一個制度化的政黨，而不是一個「一人政黨」。