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▲統一獅洋投布雷克4月15日拿下本季首勝後，16日卻是全場最早開練的球員，與投手教練霍斯曼進行登階訓練。（圖／記者陳柏翰攝,2026.4.23）

中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）來台發展邁入第7個賽季，本季前4戰繳出1勝1敗、防禦率2.36的穩定表現，且連續3場投球局數都滿7局。4月15日對樂天桃猿拿下本季首勝，隔日仍進行大量的自主訓練，包含登階以及外野跑步訓練，布雷克表示，從職業生涯第1年開始，無論狀況好與壞，一定會吃完這些訓練量，他很自豪能夠「持之以恆」；談到本季的改變，布雷克認為，或許球速沒有太大差別，但有找回尾勁該有的水準，「能製造比較軟弱的飛球，是我想要追求的感覺。」4月15日布雷克對桃猿主投7局失1分，拿下本季首勝，隔日卻比隊友們都還早到球場進行自主訓練，當時連主隊都還沒開始練球。布雷克與投手教練霍斯曼（Vince Horsman）走上三壘看台，獨自進行登階訓練，在打擊練習時，布雷克又移動到外野跑步，這些課表並非獅隊教練團要求，而是布雷克自己的訓練菜單，即便是前一天先發，他隔日仍會進行大量訓練。布雷克說，「一般先發完的隔天，跑體能算是最重的一天。一直以來我都是以這個模式在走，是很固定的訓練流。」布雷克直言，他非常注重訓練的流程跟訓練量，「我很喜歡把訓練做得很充足、勤勞，也會給我自己很多自信，信心來講也很有幫助。」布雷克透露，從進入職業的第1年，他就不斷進行訓練量的修改、調整，「當職業選手的這13年來，我也觀察到很多東西，如何讓自己越來越好，把這些經驗拿來調整自己的訓練流程。」布雷克認為，訓練最重要的事「持之以恆」，要保有恆心與毅力，「無論狀況好與壞，都要去執行這個訓練的流程。」布雷克指出，即便在台灣很熱，也有想過偷懶停止訓練，但理性最終戰勝心魔，「我會一直提醒自己一定要做到，這就是心理強度的建設，一定要達到自己設下的標準。」能夠日復一日的維持高強度訓練，布雷克相當自豪。布雷克去年狀態起伏不定，最終未能通過831洋將大限，季末在獅隊多留1個月，接受投手教練霍斯曼的特調，季前也參加經典賽，布雷克開季前4戰繳出1勝1敗，防禦率2.36的表現，且連3場投滿7局，狀態相當不錯。布雷克認為，今年的速球尾勁有回到過去該有的水準，「去年季中就比較沒有尾勁，出手的感覺也不夠好。今年或許球速沒太大差別，但尾勁的狀態是蠻好的，能製造一些比較軟弱的飛球、無效的擊球，是我想要追求的感覺。」