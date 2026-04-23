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新北市新店區今（23日）上午發生一起駭人的死亡連環車禍，一名74歲的謝姓婦人當時騎乘機車行經安康路三段停等左轉時，突遭後方78歲的張姓老翁猛力追撞。強大的衝擊力道不僅波及旁邊另一名機車騎士，謝婦的機車更是直接失控噴飛擦撞對向公車，整起意外釀成3部機車與1輛大客車撞成一團的重大事故。其中，肇事的張翁當場重摔、失去意識，經緊急送醫搶救後，仍於今（23日）下午2時許因傷勢過重宣告不治；其餘兩名挨撞的騎士則幸運僅受輕傷，詳細肇事原因仍有待釐清。據了解，這起奪命車禍發生在今（23日）上午9時24分許，當時謝姓婦人騎車沿著安康路三段行駛，行經182號前停在路中準備左轉，怎料，其後方同向疾駛而來的張翁疑似未注意車前狀況且閃避不及，直接猛烈「追尾」撞上謝婦。兩人雙雙倒地後，又波及一旁無辜的23歲阮姓男騎士，導致3名騎士全數重摔臥地；而謝婦的機車在猛烈碰撞後更一路滑行衝向對向車道，撞上由66歲林姓男子駕駛的客運公車。所幸公車司機反應迅速立刻急煞，才未釀成輾壓騎士的更嚴重慘劇，車上乘客也皆未受傷。警消獲報後趕抵現場救援，發現追撞前車的張翁傷勢最為慘重，不僅手臂出現撕裂傷、臉部嚴重瘀青伴隨流鼻血，且已呈現意識模糊、生命徵象微弱的命危狀態。經救護人員火速將張翁送往新店慈濟醫院急救，最終仍難逃死劫；而遭受波及的謝婦與阮男則受有輕微擦挫傷，送往耕莘醫院包紮治療後已無大礙。警方依規定替謝婦、阮男與公車司機實施酒測，數值均為0，至於不幸身亡的張翁則將待法醫抽血檢驗以釐清是否有酒駕情事，確切的肇事原因與責任歸屬，仍有待交通分隊進一步鑑定釐清。