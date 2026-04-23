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2026年高雄春天藝術節國際節目《日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎・舞踊・邦樂》，將於4/24 19:30在高雄文化中心至德堂登場。此場演出是由日本古典藝能音樂代表性的藝能名門「三響會」成員、同時也是重要無形文化財綜合指定保存者的田中傳次郎親自為高雄春天藝術節策劃、執導並領銜演出。高市府文化局副局長簡美玲表示：「節目甫一推出，即引發熱烈迴響，門票已經售罄，因此提醒已購票的幸運觀眾，記得把握珍稀機會，持票進場觀賞。也表示非常樂意見到日本、台灣更多地的藝術交流讓美好藝術可以被看見」。導演田中傳次郎表示：「過去曾有很多海外的演出經驗，但這是第一次在台灣的演出。該演出策畫立基於距今約為400年前江戶時代蓬勃發展的文化，從居合道再到和太鼓、三味線與歌舞伎，皆是這次節目呈現的焦點。希望來自台灣各地的觀眾們，都能夠喜歡我們的演出」。本場公演匯聚日本頂尖藝能家與重要傳承者，涵蓋歌舞伎囃子音樂名門世家、歌舞伎名門演員、邦樂演奏及日本刀演武等傳統藝能領域藝能者。由重要無形文化財傳承者田中傳次郎領銜眾藝能者有大谷廣松、杵屋勝英治、杵屋五太郎、杵屋勝國悠、松永忠三郎、龜井太一、藤舍悅芳、梅屋陸人、藤舍傳生、辻勝、音間大誠、第二代佐佐木光儀、市川右若、市瀨秀和共15位藝能者，共同呈現一夜限定的江戶古典藝能之美。