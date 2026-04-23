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5月報稅季要來了！為鼓勵民眾使用手機完成114年度綜合所得稅結算申報，財政部今（115）年同樣舉辦「手機報稅GO、好禮大FUN送」全國抽獎活動，總獎金新台幣525萬元，中獎名額高達19586名，最高可獨得現金5萬元，預計8月以電腦隨機公開抽出幸運兒。財政部今（23）日召開114年度所得稅結算申報宣導記者會，賦稅署長宋秀玲表示，今年綜所稅結算申報期間自5月1日起至6月1日止，因申報首日5月1日為國定假日（勞動節），國稅局不提供臨櫃（含收件）服務，但納稅義務人可使用網路（含手機）報稅。至於可退稅民眾想要及早領取退稅款，申報期間都可採網路（含手機）報稅，並點選「直撥退稅」，完成申報後，在第1批退稅當日7月31日，退稅款即自動撥入指定帳戶，省時、安全又便利。此外，宋秀玲表示，納稅義務人今年使用手機完成報稅，還可獲得抽獎機會，最高可獨得現金5萬元，還有2獎2萬元有5名、3獎1萬元10名、5000元和2000元各有20名和50名，另有200元和500元電子禮券19500名，合計中獎名額有19586名。財政部預計今年8月以電腦隨機方式公開抽出19586名幸運兒，現金獎項將以公文掛號寄送中獎通知，中獎人務必於期限內回復領獎資料，電子禮券則透過政府「111簡訊平台」發送中獎通知簡訊，請中獎人依簡訊內容自行至財政部北區國稅局網站活動專區，依官網說明步驟兌領。特別提醒，「111簡訊平台」發送之簡訊不會附帶任何網址連結，請中獎人提高警覺。財政部強調，隨著行動服務日益普及，手機報稅系統亦持續優化，不僅操作簡便，更能免除臨櫃排隊等候時間，兼具省時、便利與環保等多重效益，納稅人可多加利用。根據財政部統計，去年採用手機報稅260萬戶，今年預估約270萬戶。