2006年上映的美國電影《穿著PRADA的惡魔》紅遍全球，續集即將在本月29日上映，讓影迷期待不已。而第一部作品中，除了主要演員安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗外，其實也有許多明星來頭不小。像是飾演編輯部職員的巴西超模吉賽兒邦臣，她的身價高達4億美元（約新台幣126億元），是《穿著PRADA的惡魔》電影中，身價最高的女星，贏過女主角安海瑟薇

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《穿著PRADA的惡魔》最有錢女演員　吉賽兒邦臣居冠

美媒《Just Jared》曾於2024年盤點電影《穿著PRADA的惡魔》演員身價，其中女演員部分，身價最高者並非主演梅莉史翠普（Meryl Streep）或安海瑟薇（Anne Hathaway），而是超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）。她身為全球頂尖模特，曾連續15年登上《富比士》最賺錢模特排行榜冠軍，身價高達4億美元。

事實上，吉賽兒邦臣在片中的戲份並不多，僅飾演艾蜜莉布朗（Emily Blunt）角色「艾蜜莉」的辦公室好友。其中最令人印象深刻的一幕，是安海瑟薇飾演的「小安」改頭換面後走進辦公室時，她與艾蜜莉一同露出驚訝神情。吉賽兒邦臣過去受訪也透露，當初答應演出時曾特別提出不想飾演模特，劇組因此才為她安排了這個小角色。

▲《穿著PRADA的惡魔》中，最有錢的女演員是超模吉賽兒邦臣。（圖／RikiBuster Video YouTube）
▲《穿著PRADA的惡魔》中，最有錢的女演員是超模吉賽兒邦臣。（圖／RikiBuster Video YouTube）
第2名是德國超模海蒂克隆　客串「飾演自己」

這份身價排行榜中，排名第2的是同為超模的海蒂克隆（Heidi Klum），身價約1.6億美元（約新台幣50億元）。不過她在電影中的戲份僅是短暫客串，沒有台詞，飾演的就是她本人，現身巴黎時裝週的大場面。

梅莉史翠普排行第3　坐擁1億美元身價

排名第3的則是梅莉史翠普（Meryl Streep），她在《穿著PRADA的惡魔》中飾演氣場強大的總編「米蘭達」，身價約1億美元（約新台幣31億元）。至於安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則並列第4名，兩人身價皆為8000萬美元（約新台幣25億元），在片中分別飾演米蘭達的第一與第二助理。

▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都將回歸演出《穿著Prada的惡魔2》。（圖／翻攝自IMDb）
▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都將回歸演出《穿著Prada的惡魔2》。（圖／翻攝自IMDb）
艾蜜莉、小安同步回歸　《惡魔2》出動原班人馬

而在續集《穿著PRADA的惡魔2》中，3位主要演員也將再度回歸。「艾蜜莉」從助理晉升為奢侈品集團高層，立場轉變、與米蘭達形成對峙；「小安」則重返時尚雜誌《伸展台》，將與米蘭達一同面對紙本媒體式微的產業衝擊與權力鬥爭。

范倫鐵諾其實也有客串！身價高達15億

此外，這份榜單還藏有一個小彩蛋，那就是義大利傳奇設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）其實也有在首集電影中客串演出，他同樣飾演自己。而范倫鐵諾的身價高達15億美元（約新台幣473億元），堪稱全片演員中的「天花板」；作為奢侈品牌范倫鐵諾創辦人，他的現身也為電影增添話題與份量，令人遺憾的是，范倫鐵諾已於今年1月19日辭世。

▲范倫鐵諾（左）其實也有客串《穿著PRADA的惡魔》，他和吉賽兒邦臣（右）都是時尚圈的大人物。（圖／吉賽兒邦臣IG@gisele）
▲范倫鐵諾（左）其實也有客串《穿著PRADA的惡魔》，他和吉賽兒邦臣（右）都是時尚圈的大人物。（圖／吉賽兒邦臣IG@gisele）
《穿著PRADA的惡魔》女演員身價一次看

  1. 吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）— 4億美元（飾演Emily好友Serena）
  2. 海蒂克隆（Heidi Klum）— 1.6億美元（客串演出自己）
  3. 梅莉史翠普（Meryl Streep）— 1億美元（飾演Miranda Priestly）
  4. 安海瑟薇（Anne Hathaway）— 8000萬美元（飾演Andy Sachs）
  5. 艾蜜莉布朗（Emily Blunt）— 8000萬美元（飾演Emily Charlton）
  6. 瑞貝卡馬德（Rebecca Mader）— 400萬美元（飾演編輯部員工Jocelyn）
  7. 崔西索姆斯（Tracie Thoms）— 100萬美元（飾演Andy的朋友Lily）
 資料來源：《Just Jared》


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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...