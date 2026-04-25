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▲《穿著PRADA的惡魔》中，最有錢的女演員是超模吉賽兒邦臣。（圖／RikiBuster Video YouTube）

▲安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都將回歸演出《穿著Prada的惡魔2》。（圖／翻攝自IMDb）

▲范倫鐵諾（左）其實也有客串《穿著PRADA的惡魔》，他和吉賽兒邦臣（右）都是時尚圈的大人物。（圖／吉賽兒邦臣IG@gisele）

吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）— 4億美元（飾演Emily好友Serena） 海蒂克隆（Heidi Klum）— 1.6億美元（客串演出自己） 梅莉史翠普（Meryl Streep）— 1億美元（飾演Miranda Priestly） 安海瑟薇（Anne Hathaway）— 8000萬美元（飾演Andy Sachs） 艾蜜莉布朗（Emily Blunt）— 8000萬美元（飾演Emily Charlton） 瑞貝卡馬德（Rebecca Mader）— 400萬美元（飾演編輯部員工Jocelyn） 崔西索姆斯（Tracie Thoms）— 100萬美元（飾演Andy的朋友Lily）

2006年上映的美國電影《穿著PRADA的惡魔》紅遍全球，續集即將在本月29日上映，讓影迷期待不已。而第一部作品中，除了主要演員安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗外，其實也有許多明星來頭不小。美媒《Just Jared》曾於2024年盤點電影《穿著PRADA的惡魔》演員身價，其中女演員部分，。她身為全球頂尖模特，曾連續15年登上《富比士》最賺錢模特排行榜冠軍，身價高達4億美元。事實上，吉賽兒邦臣在片中的戲份並不多，僅飾演艾蜜莉布朗（Emily Blunt）角色「艾蜜莉」的辦公室好友。其中最令人印象深刻的一幕，是安海瑟薇飾演的「小安」改頭換面後走進辦公室時，她與艾蜜莉一同露出驚訝神情。這份身價排行榜中，排名第2的是同為超模的海蒂克隆（Heidi Klum），身價約1.6億美元（約新台幣50億元）。不過她在電影中的戲份僅是短暫客串，沒有台詞，飾演的就是她本人，現身巴黎時裝週的大場面。排名第3的則是梅莉史翠普（Meryl Streep），她在《穿著PRADA的惡魔》中飾演氣場強大的總編「米蘭達」，身價約1億美元（約新台幣31億元）。至於安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則並列第4名，兩人身價皆為8000萬美元（約新台幣25億元），在片中分別飾演米蘭達的第一與第二助理。而在續集《穿著PRADA的惡魔2》中，3位主要演員也將再度回歸。「艾蜜莉」從助理晉升為奢侈品集團高層，立場轉變、與米蘭達形成對峙；「小安」則重返時尚雜誌《伸展台》，將與米蘭達一同面對紙本媒體式微的產業衝擊與權力鬥爭。此外，這份榜單還藏有一個小彩蛋，那就是義大利傳奇設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani）其實也有在首集電影中客串演出，他同樣飾演自己。而范倫鐵諾的身價高達15億美元（約新台幣473億元），堪稱全片演員中的「天花板」；作為奢侈品牌范倫鐵諾創辦人，他的現身也為電影增添話題與份量，令人遺憾的是，范倫鐵諾已於今年1月19日辭世。